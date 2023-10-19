新华社东京10月19日电 通讯：在日本博览会体验“超智能社会”场景

新华社记者钱铮

正在千叶县幕张国际会展中心举行的2023年日本高新技术博览会以“面向社会5.0”为主题，参观者可以在现场提前体验未来“超智能社会”的衣食住行。

日本政府2016年提出“社会5.0”战略，即在狩猎社会、农耕社会、工业社会和信息社会这4个版本之后，接下来进入“社会5.0”新阶段，即“超智能社会”，要用人工智能和物联网等新技术解决社会问题并发展经济。

记者在现场看到，村田制作所展位醒目位置挂着几件T恤衫，一家大型电子零部件生产商怎么和纺织业扯上关系了呢？奥秘就在生产T恤衫所用纤维融合了村田制作所的压电技术和帝人公司的化学纤维技术。只要衣服随身体动起来，纤维就能产生微弱的电力，发挥抗菌效果。因为抗菌效果并非抗菌剂涂层产生，而是来自纤维自身的抗菌能力，所以衣服不管洗多少遍，仍能持续发挥抗菌效果。生产这种纤维的原料是来自玉米的聚乳酸，不要的旧衣服可以收集起来堆肥，对环境非常友好。

以生产家电和电气设备为主业的松下集团跨界搞起了农业。在17日至20日举行的本次博览会上，松下集团首次展出了一种生物二氧化碳转换技术。用水、空气、阳光和无机养分培养经基因改良的蓝藻。此种蓝藻可以利用空气中的二氧化碳进行光合作用，同时产生一种可促进植物生长的分泌物。将这种分泌物配制成溶液，直接喷洒在作物叶片上，就能使作物增加产量。相关试验显示，该溶液令玉米的大小增加了49%，令番茄和菠菜的产量分别增加了44%和40.9%。新技术既能使作物增产，又能削减空气中的二氧化碳，可谓一举两得。

舒适的居住环境当然离不开各种家用电器。据夏普公司展位工作人员介绍，该公司各种家电都有AIoT版，即融合了人工智能（AI）和物联网（IoT）技术的家电。这些家电依靠AI技术掌握主人的作息和喜好，从而能调整到最合适运行模式、推荐主人可能需要的内容，同时在防灾和减灾方面也能发挥作用。比如，空调通过学习掌握了主人每天出门和回家的时间，就能在主人出门前半个小时开始逐渐调整温度，在主人回家之前开机，兼顾了方便舒适和节能环保。同时，家电还不断把运行情况、操作情况等数据发送到数据中心，通过分析家电的操作情况和使用倾向，工作人员能推断出家里有没有人，如果发生灾害，就能精准派遣救援人员。夏普的冰箱、空调和空气净化器这三种家电还带播报功能，当国家或地方政府等灾害应对机构发布气象灾害信息或避难信息时，这些家电就会用语音播报这些信息，而且这种播报是强制性的，也就是说即使处于关闭状态，家电也能够第一时间发声。

未来社会的出行方面，最受关注的要数自动驾驶车辆。三菱电机公司本次展出了日本首个适用L4级自动驾驶车辆公共道路运行服务的车辆。L4级指在局部路况、预设路线和车速等特定条件下进行完全自动驾驶。这项公共道路运行服务已于今年5月下旬在福井县永平寺町开启，在公共道路上划定了一段两公里的区间，车辆通过道路中埋设的电磁诱导线实现定位，并依靠各种传感器识别周围环境，从而实现自动驾驶。同时，操作人员对车辆进行远程监控。

索尼公司展示了专为盲人设计的外出步行支援装置。这个外形像一个小手电筒的装置固定在盲人用的手杖上，通过发射超声波和激光探知周围的障碍物、台阶等，用语音和振动给出提示。不仅是障碍物，这个小装置还能告诉使用者周围的样子，甚至路边小吃摊售卖的食物菜单。当然，这种装置的使用场景不限于盲人外出。现场工作人员说，如果使用者喜欢边走路边刷手机，就可以把这种装置固定在帽子上，防止撞到电线杆或者从楼梯滚下去。

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