人民网北京10月19日电 （宋歌）10月17日至18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开。来自坦桑尼亚《卫报》的参会报道记者玛丽·卡得凯在高峰论坛新闻中心接受人民网采访。她表示，“一带一路”倡议开放包容的理念令人印象深刻，中坦之间的合作正朝着更广阔的方向发展。

玛丽说，在“一带一路”倡议的一系列理念中，最令她印象深刻的就是开放包容的理念。她表示，中国取得了巨大的发展成就，不限于此，中国还不吝与共建国家分享自己的经验。

“中国总是乐于向各个国家介绍自己拥有的技术，并且乐于通过分享这些技术为其他国家带来发展。在我看来，这是‘一带一路’倡议开放包容理念的内涵。”

在来到北京参会报道之前，玛丽曾在坦桑尼亚《卫报》发表头版文章，介绍中坦双方在“一带一路”倡议下取得的一系列合作共建成果。

提到合作成果，玛丽表示，最令她关注的还是正在姆万扎省建设中的马古富力大桥。她认为这一项目建成后不仅将极大便利当地人民的出行，更为重要的是，它为当地人提供了大量的就业机会。“这将为坦桑尼亚人带来长远的积极影响。”

“一带一路”倡议提出十年来，中国与共建国家之间的人文交流机制也日益完善，交流领域不断拓宽。玛丽讲述了自己今年参加中国国际新闻交流中心培训项目的感受。她说：“通过在中国的学习经历，我能够将我原有的知识，与在这里学到的中国新闻从业者的经验结合在一起。”她认为这种不同文化之间的交融为她的职业提升带来了显著的帮助，是十分有意义的合作实践。

从基建到人文合作，中坦两国之间的合作正随着时代的推进不断增加新的内涵。玛丽认为，中坦合作现在正朝着靓丽的前景迈步。“中坦之间的合作始于铁路建设，但现在不仅限于此。”玛丽说。她提到了论坛发布的“一带一路”蓝色合作倡议，对此她充满期待。“现在中国与坦桑尼亚、肯尼亚等非洲国家之间都有相关合作项目，很高兴看到中国政府提出了许多策略来促进有关国家的可持续发展。”

(责编：王禹蘅、常红)