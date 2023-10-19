艾力士（坦桑尼亚）

弗兰斯·姆塔拉基接受人民网记者采访。人民网 宋歌摄

肯尼亚公民电视台资深记者弗兰斯·姆塔拉基在接受人民网采访时表示，10年来，肯尼亚和东非周边国家在共建“一带一路”倡议中受益匪浅，并表示期待未来能取得更多成果。

姆塔拉基参加了第三届“一带一路”国际合作高峰论坛报道工作。他表示，肯尼亚是众多受益于共建“一带一路”倡议的国家之一。在这一倡议推动下，肯尼亚和中国之间的合作促进了基础设施建设，推动了贸易增长并增强了经济活力。

谈到“一带一路”倡议在肯尼亚取得的成果，姆塔拉基表示，他的家乡在肯尼亚的沿海城市蒙巴萨，蒙巴萨-内罗毕标轨铁路项目就建在那里。

姆塔拉基还提到了其他几个项目，例如“一带一路”倡议下修建的内罗毕高速公路，以及修缮扩建完成后现已开始运营的拉穆港。他表示，这些项目，特别是蒙内铁路，极大地缓解了交通运输压力，为肯尼亚与乌干达、南苏丹、卢旺达等没有港口的邻国之间的贸易往来提供了便利。

“乘客出行变得非常便利，货物的运输也变得很快，来自乌干达、南苏丹和卢旺达等邻国的贸易商现在可以从位于肯尼亚和乌干达边境的奈瓦沙市提货，提货的范围也从港口进一步扩大，交易的成本更低、更便捷了。”姆塔拉基说。

他补充说，“一带一路”是个很棒的倡议，因为它推动了非洲大陆和其他共建国家在适合各国路径的基础上繁荣发展。

（作者为人民网外籍专家。翻译：周琳佳）

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