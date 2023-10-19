人民网北京10月19日电 （王禹蘅）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛于10月17日至18日在北京举行。本届高峰论坛主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。摩尔多瓦驻华大使杜米特鲁·贝拉基什会议期间接受人民网专访时表示，十年来，共建“一带一路”取得了令人瞩目的成就。“一带一路”倡议以实际合作造福世界，包括促进经济增长、改善基础设施、加强文化交流，以及致力于可持续发展，推动建设一个更加繁荣、互联的世界。

摩尔多瓦驻华大使杜米特鲁·贝拉基什。受访者供图

“一带一路”倡议是加强摩中合作的重要机遇

中国是摩尔多瓦最重要的经济伙伴之一。“摩尔多瓦非常欢迎‘一带一路’倡议，这是加强我们国家与中国合作的重要机遇。”杜米特鲁·贝拉基什说。

“摩尔多瓦位于欧洲中部，是‘一带一路’沿线贸易和运输的关键中转站。我们的地理位置为欧亚之间的货物流动提供了通道，增强了区域互联互通。”杜米特鲁·贝拉基什表示。在两国合作中，除了具有有利的地理位置和海运通道，摩尔多瓦还具有靠近欧盟，拥有大型市场、优惠的税收制度等优势。

摩尔多瓦盛产葡萄酒，销路遍布全球，其中，中国是摩尔多瓦葡萄酒的首个亚洲市场。杜米特鲁·贝拉基什表示，摩尔多瓦渴望与中国在农业、技术、教育等领域进一步合作。“我们的目标是加强伙伴关系，促进深入理解，并期待造福两国人民的合作项目。希望共建‘一带一路’倡议走向更强大、繁荣的未来。”

“一带一路”倡议为全球范围内的合作提供了道路

十年来，“一带一路”倡议已成为当今世界最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台。目前，中国已与150多个国家、30多个国际组织签署了230多份共建“一带一路”合作文件。杜米特鲁·贝拉基什表示，“一带一路”倡议以实际合作造福世界，包括促进经济增长、改善基础设施、加强文化交流，以及致力于可持续发展，推动建设一个更加繁荣和互联的世界。

“一带一路”倡议涵盖了广泛的国家和组织，展示了其包容性。这种包容性为各国提供了一个平台，让它们共同参与到符合其需求和发展目标的项目中。在杜米特鲁·贝拉基什看来，“一带一路”倡议对合作伙伴来说是一个重要的经济机遇。通过增强连通性、贸易和基础设施发展，开辟新市场，使其对寻求增长和多样化的国家具有吸引力。并且“一带一路”倡议强调可持续发展和环保合作，符合全球对绿色发展和共同责任的呼吁。“一带一路”倡议还通过鼓励文化交流和人们之间的联系，促进文化理解和相互尊重，促成友好合作。

杜米特鲁·贝拉基什说，这些因素共同促使“一带一路”倡议成为最受欢迎的国际公共产品，它为全球范围内的繁荣、互联互通和合作提供了一条道路。

共建“一带一路”倡议前景广阔

杜米特鲁·贝拉基什表示，十年来，“一带一路”国际合作取得了令人瞩目的成就。这些成就凸显了“一带一路”倡议在促进共同繁荣和全球发展方面的潜力。

未来，共建“一带一路”倡议的前景广阔。杜米特鲁·贝拉基什说，“我们期待继续致力于发展、可持续性和互利共赢。相信‘一带一路’倡议会不断发展，适应全球经济变化、技术发展和环境挑战。这一未来愿景涉及共建国之间更紧密的合作、互联互通，并专注于应对气候变化的挑战。”

在提及摩中合作的前景时，杜米特鲁·贝拉基什表示，“一带一路”倡议是加强中国与共建国联系的重要平台。我们期待进一步深化双方伙伴关系。未来，摩尔多瓦期待在基础设施建设、农业、旅游、文化交流等多个领域进一步加强与中国的合作。

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