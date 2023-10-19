10月18日 ，中国外文局西欧与非洲传播中心（今日中国杂志社）准格尔旗传播实践基地揭牌， 这也是中国外文局西欧与非洲传播中心（今日中国杂志社）在全国设立的首个实践基地。

中国外文局西欧与非洲传播中心（今日中国杂志社）副总编辑张娟，准格尔旗委常委、宣传部部长韩燕，为中国外文局西欧与非洲传播中心（今日中国杂志社）准格尔旗传播实践基地揭牌并致辞，法籍记者车梦竹倾情讲述准格尔之行的感受。

《今日中国》杂志是由中宣部指导、隶属中国外文局的国家级外宣媒体，1952年由宋庆龄先生创办，自成立以来，始终秉持“用事实说话 讲中国故事”的传播理念对外宣介中国，成为中国与世界沟通的重要桥梁之一。目前以英、法、德、阿、土、中6种文字全媒体出版《今日中国》《中国与非洲》《中法对话》等产品，运营十余个相应语种海外社交账号，拥有《近观中国》《站在中东看中国》《见证中国》等多语种视频品牌。

张娟在致辞中说：“准格尔旗是一个一旦识得就不得不关注的地方，在这里，黄河水由浑变清、盐碱地里‘稻鱼共生’、砒砂岩上种出苹果、5G赋能智慧矿山、新能源成绿色发展新引擎、全域一体化传播卓有成效……一个个不一样的‘关键词’刷新了我们对这个‘天造煤海之大观，地藏能源之宝库’煤城的传统认知：曾经‘因煤而兴’的准格尔旗大步踏上新型工业化进程，努力践行以高品质生态环境支撑高质量发展、通过发展实践探索中国式现代化的路径。——这正是我们要向世界讲述的新时代中国故事，这里将成为我们进行国际传播的‘富矿’。”

中国外文局西欧与非洲传播中心（今日中国杂志社）准格尔旗传播实践基地的揭牌是准格尔旗全域一体化中心启动以来的又一创新举措，标志着准格尔旗开启了与国际传播协同接轨的探索之门。

韩燕说，希望双方在平台建设、技术支撑、人才培养等多方面开展更加深入的交流，把国际传播协作这曲外宣“大合唱”唱好、唱响，把准格尔在国际传播中的形象立起来，把准格尔的好声音传播出去。以“不驰于空想，不骛于虚声”的节奏，快步跑、争一流、作贡献，续写准格尔旗宣传思想文化工作新时代华章。

（来源：中国网）

(责编：贾文婷、刘洁妍)