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专访：“一带一路”倡议的参与方都是赢家——访埃及《金字塔报》总编辑萨比特

2023年10月19日11:01 | 来源：新华网
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　　新华社开罗10月19日电 专访：“一带一路”倡议的参与方都是赢家——访埃及《金字塔报》总编辑萨比特

　　新华社记者姚兵　沈丹琳

　　埃及《金字塔报》总编辑阿拉·萨比特日前在开罗接受新华社记者专访时表示，过去十年，共建“一带一路”倡议促进了全球发展和贸易畅通，相关参与方都是赢家。

　　“‘一带一路’倡议带动了各大洲的公路、铁路、港口和能源管道等基础设施的建设，促进了共建国家特别是亚洲和非洲国家之间的贸易畅通、互联互通和经济发展。”萨比特说。

　　通过长期跟踪报道和观察，萨比特对“一带一路”倡议的优势及其造福各国的能力充满信心。他说，“一带一路”促进了共建国家的商品流动和贸易往来，打开了新市场，还创造了更多的基础设施项目和工业园区。“可以说，该倡议的参与方都是赢家。”

　　萨比特说，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为促进共建国家之间的合作和全球发展提供了重要机遇。“本届论坛具有重要意义，它不仅突出展示‘一带一路’倡议在过去十年取得的成就，还为未来确定发展方向。”

　　在萨比特看来，埃中两国共建“一带一路”成果丰硕，不仅促进了两国贸易和投资，为埃及民众创造了更多就业机会，提高了埃及民众的生活水平，还极大改善了埃及的公路、铁路、港口等基础设施。“未来，埃及和中国可以在太阳能和风能等清洁能源、制造业、科技产业，以及旅游、医疗保健和教育等领域深化合作。”萨比特表示，相信共建“一带一路”将给埃中两国共同发展带来重要机遇。

　　“随着第二个十年到来，我相信共建‘一带一路’将为推动世界和平发展发挥更加积极的作用。”萨比特说。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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