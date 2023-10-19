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“伊斯兰国”认领布鲁塞尔枪击案

2023年10月19日10:59 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月18日电 极端组织“伊斯兰国”17日“认领”前一晚发生在比利时首都布鲁塞尔的枪击事件，称袭击目的是报复瑞典加入美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟。

　　10月16日，在比利时布鲁塞尔，警方在枪击事件现场警戒。新华社记者刘宇轩摄

　　这起袭击导致来布鲁塞尔看球的瑞典球迷两死一伤。枪手17日早些时候被击毙。

　　“伊斯兰国”经由旗下媒体阿马克通讯社发表声明，称一名“伊斯兰国战士”响应号召，针对打击“伊斯兰国”国际联盟成员国公民发起报复，袭击瑞典球迷。

　　枪手是非法滞留在比利时的45岁突尼斯籍男子阿卜德萨勒姆·拉苏埃德。他在袭击得手后在社交媒体上声称袭击是受“伊斯兰国”鼓舞。瑞典联邦法官弗雷德里克·范莱乌说，这是一起“独狼式袭击”。

　　瑞典移民局发言人耶斯佩尔·滕罗特17日说，拉苏埃德2012至2014年在瑞典服刑。滕罗特拒绝说明他被判何罪或服刑多久，仅称拉苏埃德服刑后已从瑞典“根据《都柏林条例》被转移到另一个欧洲国家”。

　　瑞典外交部建议海外瑞典公民“更加谨慎，提高警惕”。瑞典首相乌尔夫·克里斯特松说，“这是一起针对瑞典和瑞典公民的恐怖袭击”。

　　今年8月，瑞典安全局把恐怖威胁级别从第三级提高到第四级。

　　袭击发生后，瑞典记者安德烈亚斯·马茨说，他将考虑以后是否还穿瑞典队球衣看球，因为穿着球衣会成为袭击目标。

　　据法新社报道，瑞典足球协会安全事务主管马丁·弗雷德曼16日建议身在布鲁塞尔的瑞典球迷“收起他们的黄蓝球衣”——这样他们就不会成为潜在目标，“然后飞回家”。（李明睿）

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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