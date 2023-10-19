新华社布鲁塞尔10月18日电（记者潘革平）2023年世界青年科学家峰会欧洲专场活动18日在比利时首都布鲁塞尔举行。来自近20个国家和地区的180余名嘉宾，共同探讨了青年成长、全球挑战和中欧创新合作新机遇等话题。

世界青年科学家峰会由中国科学技术协会与浙江省人民政府共同举办，是面向全球青年高层次人才的对话交流平台。此次活动是峰会第二次在海外举办专场活动。

欧洲议会对华关系代表团前团长乔·莱嫩在开幕致辞中对欧中关系、欧中科技合作表示乐观。他认为，面对当今世界严峻而复杂的局面，各国只有携手努力，才能创造美好的未来。

中国科学技术协会副主席束为在开幕致辞中就推动中欧科技交流合作提出三点建议：持续深化青年创新合作、聚焦服务可持续发展以及坚守科技共同体价值共识。他表示，希望中欧携手合作，建立更多青年科技人才交流的机制和平台，更好促进跨国界、跨领域、跨学科的科技交流，丰富全球创新网络，深化开放包容、互惠共享的创新合作。

与会嘉宾当天聚焦青年与未来、创新与传承、发展与责任等核心议题，讨论了如何携手共建国际科技界开放、信任、合作的平台，建立可持续的全球合作伙伴关系，如何引领青年科学家与企业家的创新之旅，以及大学如何培养创业精神等。

专场活动还为5个“青年创新展示项目”颁奖。一等奖获得者、比利时鲁汶大学青年科学家路易·克拉埃说：“我们在寻找一个可以合作设计、生产太阳能电池的伙伴。我们希望项目有更多的国际视野，这次活动让更多人看到了我们。”

专场活动由世界青年科学家峰会秘书处和中欧创新创业协会联合欧洲知名大学等合作举办。

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