人民网北京10月19日电 （孙鸿宇）十月的北京，层林尽染，叠翠流金。世界再次聚焦中国。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛于10月17日至18日在北京举行，大会主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。

15日，位于国家会议中心的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛新闻中心开始试运营，来自世界各地的记者汇聚于此。新闻中心内各种语言交杂，国际范儿十足，有不同国家的记者尝试使用对方的语言交流，热闹非凡；也有来自同一国家的记者偶然相遇，欢声笑语。正如来自塞内加尔塞内网的记者阿瓦·法耶所说，正是在“一带一路”共赢合作的框架下，各国记者可以汇聚于此，加强交流互鉴，促进民间交往。

在聊天过程中，他们强烈表达了对共建“一带一路”倡议的热烈欢迎，对中国的喜爱和好奇，以及对中国科技迅速发展的震惊之情。

这是刚果（布）记者珍妮第一次来到中国，她对中国人民的热情友好印象十分深刻。随着对外开放程度日益加深，中外民间交流逐渐增多，在街上看到外国面孔早已不足为奇。珍妮也发现当她走在路上时，不会引起过多的眼神关注，这让她十分放松自在。聊起来在中国的感受，珍妮滔滔不绝，言语之间充满赞赏之情，希望以后可以常来中国。交流结束之际，珍妮主动留下了电话号码，希望可以保持联系。类似的美妙相遇还有很多很多，短短两天的会议，我与十多位外国记者建立了联系，这让我对共建“一带一路”倡议下的民心相通、人文交流有了更真实的感受与理解：合作倡议不仅局限于政府间合作，更是延伸到民间交往之中。

在国际会议中心的两天是忙碌的、紧张的、有压力的报道日，同样也是充实的、开放的、有温度的交流日。各地记者们在新闻中心里虽步履匆匆，常常面带微笑，热情问候。在离新闻中心大厅不远的非遗交流处，景泰蓝、木版水印、彩塑京剧脸谱、仿古瓷、京式旗袍和同仁堂中医文化工艺体验展台处更是人头攒动。通过亲自体验，感受非遗文化之美；通过与非遗传承人的深入交流，领略匠心精神。

作为一名上会记者，我更近距离地感受到，每一次的采访不仅仅是一项工作，是通过我的眼睛，感受一些镜头来不及记录的温暖时刻；是与各国代表、官员、媒体一同记录历史，见证未来；是身处现场，与时代脉搏有了更深处的靠近。

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