新华社波德戈里察10月19日电 通讯：“我们得到了一条挽救生命的高速公路”——中企承建黑山公路项目为当地人提供安全出行选择

新华社记者石中玉

200多万辆车通过，安全运送数以百万计旅客，从未发生过致命的严重交通事故……如今，由中国企业承建的黑山南北高速公路优先段通车已有一年多，在中国驻黑山大使馆日前举行的共建“一带一路”倡议十周年相关活动上，黑山前总统武亚诺维奇高度评价南北高速公路优先段为提升当地道路安全作出的贡献：“我们得到了一条挽救生命的高速公路。”

黑山人口约60万，旅游业是其支柱产业，盘山公路曾是游客和运输车辆的必经之路。已有40年驾龄的当地司机伊万诺维奇告诉记者，他每次行驶在狭窄、崎岖的盘山公路上时都提心吊胆。“有一次遇到暴雨，倾泻而下的雨水就像瀑布，几乎快把车冲出安全围栏。”

黑山道路公司提供的数据显示，南北高速公路优先段建成前，当地主要的盘山公路上事故多发，累计已造成1200多人死亡。

这一状况从去年7月发生了改变。由中国路桥工程有限责任公司承建的黑山南北高速公路优先段于当月通车，为人们出行提供了更加安全、便捷的选择。

黑山南北高速公路南起海滨城市巴尔，北至黑山与塞尔维亚边境城市博利亚雷，全长约180公里。其中，优先段长约41公里，是整个项目中技术和施工难度最大的一段。

公路运营方黑山道路公司首席执行官利利亚尼奇说，南北高速公路优先段跨越了巴尔干地区最危险的路段之一，人们出行可以不再选择危险的盘山公路。优先段开通以来，这条路上从未发生过致命的严重交通事故。

同时，南北高速公路优先段的开通，还为当地经济发展特别是旅游业发展注入了活力。黑山总理阿巴佐维奇今年7月底在政府会议上表示，今年黑山接待的游客数量增多，旅游业的复苏带来了更多的财政收入。

据悉，黑山南北高速公路全部建成后，将连接起该国北部、中部和南部地区，公路还将并入国际公路交通网，加强黑山与欧洲中部地区的连接，这对黑山整体经济发展具有重要意义。黑山财政部长达米亚诺维奇日前表示，南北高速公路优先段是黑山参与“一带一路”建设的具体成果，希望这条高速公路能够早日建成。

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