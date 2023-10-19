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专访塞内加尔财政和预算部长：共建“一带一路”倡议前景广阔

2023年10月19日10:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京10月19日电 （孙鸿宇、晓琳）第三届“一带一路”国际合作高峰论坛于10月17日至18日在北京举行。本届高峰论坛主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”，共有来自151个国家和41个国际组织的代表来华参会。

塞内加尔共和国财政和预算部长马马杜·穆斯塔法·巴在接受人民网专访时表示，习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的讲话非常具有现实意义。“在高质量共建‘一带一路’的八项行动中，我认为最重要的是基础设施、能源和可持续发展，因为这些领域对非洲大陆，尤其是塞内加尔至关重要。”

塞内加尔共和国财政和预算部长马马杜·穆斯塔法·巴。人民网记者 王天乐摄

塞内加尔共和国财政和预算部长马马杜·穆斯塔法·巴。人民网记者 王天乐摄

十年来，中国推动“一带一路”国际合作从无到有，蓬勃发展，取得丰硕成果。共建“一带一路”倡议已成为各领域合作的重要国际平台。第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在过去十年成果的基础上，深化了“一带一路”倡议共建国家之间的高质量交流与合作。

10月17日，中国与塞内加尔政府在北京签署税收协定，进一步深化“一带一路”国家税收合作，为跨境经贸往来创造合作共赢、开放包容的国际化税收营商环境。该税收协定对促进双边贸易、技术、资金和人员往来具有重要作用。

谈及共建“一带一路”倡议在塞内加尔的发展时，马马杜·穆斯塔法·巴表示，该倡议受到了热烈欢迎且硕果累累，塞内加尔是第一个同中国签署“一带一路”合作文件的西非国家，于2018年签订。共建“一带一路”倡议的合作领域涵盖2014年制定的《塞内加尔振兴计划》中提出的三个战略领域：经济结构转型和经济增长；人力资本、社会保护和可持续发展；治理、机构、和平与安全。中国投资了塞方基础设施和服务，如修建公路和桥梁。中国还与塞内加尔在能源服务（如核电站）、农业（粮食安全）、卫生（建设医院）、教育（建设大学）以及卫生、水和可持续发展等项目上开展合作。他说，“因此，共建‘一带一路’倡议对塞内加尔十分有益，贯穿了塞内加尔振兴计划中的战略领域。”

马马杜·穆斯塔法·巴对共建“一带一路”倡议取得的成就表示祝贺。共建“一带一路”倡议前景广阔，“我们希望与中国合作共赢”。

(责编：王禹蘅、常红)

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