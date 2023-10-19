新华社杭州10月19日电 通讯：国际智库学者在浙江福建参访 感受丝路文化与中国发展活力

新华社记者郑梦雨 刘阳 于艾岑

站在温州朔门古港遗址旁，望着精美的出土文物，意大利国际事务研究院高级研究员、亚洲研究中心主任尼古拉·卡萨里尼深有感慨：“眼前的场景，让我想起了促进通往东方新航路开辟的马可·波罗。”

近期，由新华社研究院组织的20余位来自共建“一带一路”国家的智库专家学者走进浙江省杭州市、绍兴市、温州市和福建省泉州市，沿着海上丝绸之路的脉络，感受中国发展，探寻古代繁华和现代活力。

在温州，朔门古港遗址让人看到当年码头集散贸易的情形，真实展示了海上丝绸之路港口考古发现。“通过这些历史实证，我们能够亲眼看到‘一带一路’在古老中国的基因。”西班牙埃萨达商学院“与中国对话”项目主任苏傲古说。

浙江省是丝绸的起源地之一和海上丝绸之路的重要出发地。世界重要的纺织贸易集聚地绍兴柯桥正在“一带一路”倡议带动下快速发展。在中国轻纺城林立的商铺间穿行，加纳智库非中政策咨询中心执行主任保罗·弗林蓬感叹着中国发展的活力：“中国的发展日新月异，这种变化意义重大。”

巴基斯坦前总理助理、巴基斯坦“读懂中国”社会组织主席扎法尔·乌丁·马哈茂德40年前就来到中国学习，与中国结下不解之缘。他还记得多年前第一次访问温州时，改革开放正迸发活力；如今，中国电商、中国制造、中国基建……“中国速度”正在重塑当今世界的样貌。

位于中国东南沿海的福建省泉州市是古代海上丝绸之路的起点。在泉州海外交通史博物馆，波黑“一带一路”建设与促进中心主任法鲁克·博里奇一边听讲解，一边写着笔记。“太震撼了！”他说。

柬埔寨国务大臣、经济社会和文化理事会主席陈乐提在一处石刻文物上找到了柬埔寨人早前到访过泉州的痕迹，这也是两国之间友好交流的古老印记和历史实证。

“我看到了‘一带一路’实践是如何建立在历史基础上的。泉州至少在一千年前就开始了国际贸易，这为我们今天共建‘一带一路’提供了借鉴。”苏傲古说，中国和西班牙往来关系源远流长，如今，中国义乌与西班牙马德里通过中欧班列相连，两国间经贸文化交流合作不断深化。

参访国际智库学者表示，中国从古代的经济繁荣，到现在的发展活力，都为文明交流互鉴做出了重要贡献。未来，他们将继续为深化各国间经济、文化等方面交流合作，高质量共建“一带一路”添砖加瓦，贡献智库力量。

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