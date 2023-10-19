新华社芝加哥10月18日电 通讯：讲飞虎队的故事，让美中两国友谊传递下去

新华社记者徐静

17日，在美国芝加哥菲尔德自然历史博物馆中心大厅，15张展板展示着由美中航空遗产基金会提供的美国飞虎队支援中国抗战的老照片，近200名美国中小学生正在聆听飞虎队的故事。

盖尔·库珀·鲍加特纳-布朗的父亲约瑟夫·库珀是一名飞虎队老兵。当天在中国驻芝加哥总领馆与菲尔德博物馆合办的“中国文化日”活动现场，盖尔给学生们讲述了她父亲的故事。

1941年12月，21岁的芝加哥青年约瑟夫·库珀在日本偷袭珍珠港两天后参军。他4年军旅生涯的最后两年是在中国度过的，大部分时间在桂林。

库珀是机械师，从没想过当炮手。一天深夜，一架日本轰炸机打开投弹舱门时露出灯光，库珀和战友们立即扑向高射炮，向轰炸机开火。

“他追随灯光尽最大努力瞄准，那架日本轰炸机没能投下一枚炸弹，被击中后掉了下来。”盖尔复述着父亲讲给她的故事。当年，中国人民把飞虎队视为英雄，主动为他们做饭、洗衣服，给予他们热情帮助和无私营救。

“父亲谈论的大部分内容是中国。他喜欢一起工作过的（中国）人，总是谈起他们，” 盖尔讲述着父亲对中国的热爱。

芝加哥博林布鲁克高中学生薇薇安·卡伦和卡洛斯·瓜哈尔多都是第一次听说飞虎队的故事。

“我喜欢听飞虎队的故事，这是我们在学校里学不到的。”卡伦告诉记者。

瓜哈尔多说，之前不知道美中两国在二战中有过这样并肩战斗的友谊，他认为这种友谊应该传递下去。

看到飞虎队在美国民众的记忆中逐渐消退，盖尔感到伤心。她告诉记者，她利用一切机会讲述父亲的故事和飞虎队的历史，是为了“让人们记住他们”，让人们记住美中两国曾经是盟友、朋友和家人，这对她来说非常重要。

芝加哥所罗门小学学生演唱的《静夜思》、博林布鲁克高中学生演唱的《我多喜欢你，你会知道》和林肯公园高中学生演唱的《小苹果》等中文歌曲，给活动现场带来欢快气氛。学生们还观看了中国歌舞、民族乐器表演，动手制作月饼和剪纸。

中国驻芝加哥总领事赵建表示，菲尔德博物馆的“中国文化日”已经成为一个品牌活动，为美国学生和公众了解中国文化和中国发展打开了一扇窗，为中美两国人民之间的相互理解和友谊搭建起一座桥梁。

(责编：贾文婷、刘洁妍)