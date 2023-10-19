新华社北京10月18日电

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛主席声明

2023年10月18日 北京

前言

一、2023年10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。中华人民共和国主席习近平，阿根廷总统费尔南德斯，智利总统博里奇，刚果共和国总统萨苏，印度尼西亚总统佐科，哈萨克斯坦总统托卡耶夫，肯尼亚总统鲁托，老挝国家主席通伦，蒙古国总统呼日勒苏赫，俄罗斯总统普京，塞尔维亚总统武契奇，斯里兰卡总统维克拉马辛哈，土库曼斯坦民族领袖、人民委员会主席库·别尔德穆哈梅多夫，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫，越南国家主席武文赏，柬埔寨首相洪玛奈，埃及总理马德布利，埃塞俄比亚总理阿比，匈牙利总理欧尔班，莫桑比克总理马莱阿内，巴基斯坦总理卡卡尔，巴布亚新几内亚总理马拉佩，泰国总理赛塔，尼日利亚副总统谢蒂马，联合国秘书长古特雷斯与会。法国、阿联酋、希腊等国领导人高级别代表与会。共150多个国家的代表参会。习近平主席在开幕式发表主旨演讲。

二、高峰论坛主题是“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。论坛期间举行三场高级别论坛，议题分别是：（一）深化互联互通、建设开放型世界经济；（二）共建绿色丝路、促进人与自然和谐共生；（三）发展数字经济、挖掘经济增长新动能。论坛期间还举行六场专题论坛，讨论贸易畅通、海洋合作、廉洁丝路、智库交流、民心相通、地方合作等。论坛开幕前举办了“一带一路”企业家大会。

三、今年是“一带一路”倡议提出10周年。10年来，“一带一路”合作网络从亚欧大陆延伸到非洲和拉美，150多个国家、30多个国际组织和中国签署“一带一路”合作文件。中国举办了三届“一带一路”国际合作高峰论坛，与合作伙伴在铁路、港口、金融、税收、能源、绿色发展、绿色投资、减灾、反腐败、智库、媒体、文化等20多个领域建立了多边对话合作平台。

四、10年来，“一带一路”倡议以互联互通为主线，推动构建以经济走廊为引领，以大通道和信息高速公路为骨架，以铁路、港口、管网为依托，涵盖陆、海、天、网的互联互通网络，促进了各国商品、资金、技术、人员的流通。中国与各方合作开展了3000多个务实项目，拉动近1万亿美元投资。

五、各方认为，“一带一路”倡议传承了和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，坚持共商共建共享、开放绿色廉洁、高标准惠民生可持续的合作原则，推动各国政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为世界经济增长提供了动力，为国际经济合作搭建了平台，为全球共同发展开辟了空间，成为广受欢迎的国际公共产品，是构建人类命运共同体的重大实践。

六、各方期待继续加强合作，推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，为促进国际合作、推动全球经济增长、加速落实联合国2030年可持续发展议程作出更大贡献，共同开辟和平、发展、合作、共赢的美好未来。

高峰论坛主要成果

七、在高峰论坛开幕式上，习近平主席宣布了中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动如下：

（一）构建“一带一路”立体互联互通网络。中方将加快推进中欧班列高质量发展，参与跨里海国际运输走廊建设，办好中欧班列国际合作论坛，会同各方搭建以铁路、公路直达运输为支撑的亚欧大陆物流新通道。积极推进“丝路海运”港航贸一体化发展，加快陆海新通道、空中丝绸之路建设。

（二）支持建设开放型世界经济。中方将创建“丝路电商”合作先行区，同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定。全面取消制造业领域外资准入限制措施。主动对照国际高标准经贸规则，深入推进跨境服务贸易和投资高水平开放，扩大数字产品等市场准入，深化国有企业、数字经济、知识产权、政府采购等领域改革。中方将每年举办“全球数字贸易博览会”。未来5年（2024-2028年），中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元。

（三）开展务实合作。中方将统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目。中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立3500亿元人民币融资窗口，丝路基金新增资金800亿元人民币，以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目。本届高峰论坛期间举行的企业家大会达成了972亿美元的项目合作协议。中方还将实施1000个小型民生援助项目，通过鲁班工坊等推进中外职业教育合作，并同各方加强对共建“一带一路”项目和人员安全保障。

（四）促进绿色发展。中方将持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作，加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持，继续举办“一带一路”绿色创新大会，建设光伏产业对话交流机制和绿色低碳专家网络。落实“一带一路”绿色投资原则，到2030年为伙伴国开展10万人次培训。

（五）推动科技创新。中方将继续实施“一带一路”科技创新行动计划，举办首届“一带一路”科技交流大会，未来5年把同各方共建的联合实验室扩大到100家，支持各国青年科学家来华短期工作。中方将在本届论坛上提出全球人工智能治理倡议，愿同各国加强交流和对话，共同促进全球人工智能健康有序安全发展。

（六）支持民间交往。中方将举办“良渚论坛”，深化同共建“一带一路”国家的文明对话。在已经成立丝绸之路国际剧院、艺术节、博物馆、美术馆、图书馆联盟的基础上，成立丝绸之路旅游城市联盟。继续实施“丝绸之路”中国政府奖学金项目。

（七）建设廉洁之路。中方将会同合作伙伴发布《“一带一路”廉洁建设成效与展望》，推出《“一带一路”廉洁建设高级原则》，建立“一带一路”企业廉洁合规评价体系，同国际组织合作开展“一带一路”廉洁研究和培训。

（八）完善“一带一路”国际合作机制。中方将同共建“一带一路”各国加强能源、税收、金融、绿色发展、减灾、反腐败、智库、媒体、文化等领域的多边合作平台建设。继续举办“一带一路”国际合作高峰论坛，并成立高峰论坛秘书处。

八、高峰论坛期间形成了458项成果，包括：（一）各方发起了一系列国际合作倡议、决定举办系列国际会议，主席国汇总形成了多边合作成果文件清单（附件一）。（二）各国政府、金融机构、地方政府、企业商定一系列务实合作项目、双边合作协议等，主席国就此汇总后形成了务实合作项目清单（附件二）。

高级别论坛讨论情况

九、在高级别论坛上，与会各方就互联互通、数字经济、绿色发展等领域的合作进行了深入讨论，主要观点如下：

（一）深化互联互通，建设开放型世界经济

基础设施是互联互通的基石，加强互联互通有利于帮助各国更好融入全球供应链、产业链、价值链。各国需要建设和维护高质量、可靠、可持续和有韧性的基础设施，应确保基础设施在全周期内切实可行、价格合理、包容可及、广泛受益。欢迎多边开发银行和各国金融机构通过公私伙伴关系、混合融资等金融工具，为基础设施项目提供更多资金支持。

加强交通、能源资源、水利、信息通讯设施等领域合作，有助于完善全方位、复合型的互联互通网络，发展相互兼容和多式联运的交通，不断提升国际运输便利化水平和国际运输大通道韧性。鼓励开展基础设施规则、规制、标准等方面国际合作，推动形成普遍认可的规则标准和最佳实践，提升“软联通”水平。中国及相关参与方共同发布了《深化互联互通合作北京倡议》。

（二）共建绿色丝路，促进人与自然和谐共生

各方回顾联合国2030年可持续发展议程、《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》、《生物多样性公约》及“昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架”，支持共同推进建设绿色丝绸之路，实现人与自然和谐共生。

采取气候行动、应对气候变化应遵循公平、共同但有区别的责任和各自能力原则。“一带一路”合作伙伴支持在生物多样性保护与污染治理、循环经济、绿色基础设施、绿色交通、荒漠化和沙尘暴防治等领域加强合作，鼓励开发有效的绿色金融工具。“一带一路”绿色发展国际联盟会同合作伙伴发起绿色发展投融资合作伙伴关系，为发展中国家绿色发展提供充足、可预测和可持续融资。中国及相关参与方共同发布了《“一带一路”绿色发展北京倡议》。

（三）发展数字经济，挖掘经济增长新动能

缩小“数字鸿沟”有助于使数字经济成果普惠于民。应营造开放、公平、公正、非歧视的数字发展环境，打造数字资源共建共享、数字经济活力迸发、数字治理精准高效、数字安全保障有力、数字合作互利共赢的数字丝绸之路。

“一带一路”合作伙伴支持建设和完善区域通信、互联网、卫星导航等信息基础设施。支持推进数字技术同实体经济深度融合，推动制造业、农业、零售业、教育、医疗、保健、旅游和专业服务等领域数字化转型实践交流，深化区块链、人工智能等技术在金融、航运、商贸、文化等领域的创新应用，努力实现更具包容性、赋能、可持续、有韧性和创新驱动的数字化转型。支持加强网络空间国际治理和网络法治领域交流合作。

中方在高峰论坛期间提出了《全球人工智能治理倡议》，呼吁各国在人工智能治理中加强信息交流和技术合作，共同做好风险防范，形成具有广泛共识的人工智能框架和标准规范，不断提升人工智能技术的安全性、可靠性、可控性、公平性。中国及相关参与方共同发布了《“一带一路”数字经济国际合作北京倡议》。

专题论坛讨论情况

十、在专题论坛上，与会各方表达了如下观点。

（一）促进贸易畅通

各方支持以世贸组织为核心、以规则为基础、非歧视、开放、公平、包容、公正和透明的多边贸易体制，反对单边主义和保护主义措施。支持推进世贸组织必要改革，实现多边贸易规则与时俱进。

“一带一路”合作伙伴同意进一步提升贸易和投资自由化便利化水平，支持开展通关便利化和执法领域合作，特别是推进“经认证的经营者”国际互认、国际贸易“单一窗口”、国际贸易单据数字化、推进航运贸易数字化、跨境电商监管创新等合作，并在农食产品检验检疫领域开展合作。支持优化营商环境，依法保护投资者权益，完善多双边经贸合作机制，共同维护产业链供应链稳定，深化双向投资，强化重点产业合作，支持世贸组织达成《投资便利化协定》。鼓励三方或多方市场合作。认识到税收对于跨境投资的影响，同意扩大税收协定网络，加强税收合作，特别是“一带一路”税收征管合作机制框架下的合作。中国将支持在有条件的地方建设服务贸易国际合作区，高质量建设自由贸易试验区、海南自由贸易港。中国及相关参与方共同发布了《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》。

（二）加强海洋合作

海洋日益成为世界经济发展的“蓝色引擎”，应支持以清洁生产、绿色技术、循环经济为基础，促进海洋产业发展和转型升级，发展可持续、有韧性和包容性的蓝色经济。鼓励创新蓝色经济金融平台、产品、标准和服务体系，发挥蓝色债券、保险、基金等工具的作用，改善蓝色产业投融资环境。

“一带一路”合作伙伴支持推动海洋资源可持续利用，加强在海洋生物多样性保护、海洋生态系统保护和修复、海洋领域应对气候变化等方面合作。深化海洋科学技术合作，共享海洋可持续发展知识和成果，促进海洋技术标准体系对接与技术转让。提供海洋公共服务，推动海底关键基础设施建设，建立海洋防灾减灾合作机制，共建重点海域海洋灾害预警报系统。中国及相关参与方共同发布了《“一带一路”蓝色合作倡议》。

（三）建设廉洁丝路

廉洁是“一带一路”高质量发展的重要保障，对腐败应零容忍。呼吁根据各国法律法规以及各国在《联合国反腐败公约》等国际公约和相关双边条约下的义务，在追逃追赃、反贿赂、反洗钱等领域开展全面、高效的国际合作，拒绝为腐败犯罪人员及其资产提供避风港。

中方与合作伙伴发布了《“一带一路”廉洁建设成效与展望》和《“一带一路”廉洁建设高级原则》，认为“一带一路”廉洁建设成效显著，提出共商廉洁伙伴关系、共建廉洁营商环境、共享廉洁发展成果的合作原则。支持促进廉洁文化，加强企业自律意识、法律意识和责任意识，建立“一带一路”企业廉洁合规评价体系。加强反腐败领域学术交流合作，加大“一带一路”廉洁建设人员培训力度。鼓励缔结引渡条约、刑事司法协助条约和反腐败合作协议。廉洁丝绸之路专题论坛发表了主席总结。

（四）加强智库交流

学术界注意到中国发布的《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书、新华社国家高端智库在本届高峰论坛期间发布的《“一带一路”发展学》报告，以及世界银行、联合国经社部、联合国亚太经社会、“一带一路”国际合作高峰论坛咨询委员会发布的“一带一路”研究报告。上述报告指出，“一带一路”将推动降低全球贸易成本，助力全球减贫事业，为落实联合国2030年可持续发展议程作出贡献。各国智库为高质量共建“一带一路”提供了重要智力支持，应加强合作，推动信息、资源、研究成果共享，形成更多客观、公正的研究成果和具有操作性的政策建议。

各方支持智库、专家、学者发挥各自专业优势，通过开展联合研究共同探索“一带一路”实践路径和未来方向。鼓励各国智库开展“一带一路”主题活动，通过论坛、研讨会、访学等加强学术交流，拓展合作网络，分享最新研究成果，不断丰富“一带一路”研究的内容和深度。支持智库、媒体、社会组织进一步加强关于“一带一路”的公共沟通，有效应对关于“一带一路”的虚假消息和误读，增进各国民众对“一带一路”的理解认知。智库交流专题论坛发布了《关于加强“一带一路”国际智库合作倡议》。

（五）增进民心相通

民心相通是共建“一带一路”的重要基础，应秉持平等、互鉴、对话、包容的文明观，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明包容超越文明优越，不断增进各国人民以及不同文化和文明间的相互理解、相互尊重、相互欣赏，共同搭建全球文明对话合作网络。

“一带一路”合作伙伴鼓励各国政党、议会、民间组织、媒体、智库、工商界等各界人士在民心相通建设上发挥更大作用，期待在艺术、文化、教育、科技、旅游、卫生、体育等领域进一步开展交流和合作。

中方发布了《“丝路心相通”共同倡议》，将实施“一带一路”青年精英计划、设立“一带一路”民心相通公益基金、实施“丝路心相通”行动。

（六）开展地方合作

民间友好根在地方、源在人民。地方政府特别是友好城市是推动伙伴国民心相通的重要力量。鼓励各方坚持以人民为中心的发展理念，加强有关地方政府和友好城市交往，深化务实合作，携手将友好关系转化为惠及各自人民的丰硕成果。

“一带一路”合作伙伴支持推进地方合作平台建设，积极推动经济互补性强、产业衔接度高的地方政府缔结更多友好伙伴关系，发挥各自产业结构和资源禀赋优势，着力推动减贫发展、城市治理、数字经济、绿色创新发展、能力建设等优先领域互利合作，促进共同发展。持续深化地方人文交流，不断拓展和夯实友好关系的利益基础和社会民意基础。地方合作专题论坛发表了主席声明。

企业家大会情况

十一、共建“一带一路”坚持政府引导、企业主体、市场运作的原则。高峰论坛期间举行的“一带一路”企业家大会发布了《“一带一路”企业家大会北京宣言》。各国工商界重申将坚持开放合作，加强互联互通、绿色发展、数字经济等各领域务实合作，坚持合规经营，积极履行社会责任，为高质量共建“一带一路”贡献更多工商界力量。

下一步工作

十二、“一带一路”合作伙伴将共同落实本届高峰论坛成果，继续推进高质量共建“一带一路”，加强各自发展规划同“一带一路”倡议的对接，进一步促进基础设施“硬联通”、规则标准“软联通”、各国人民“心联通”，为促进世界经济复苏和落实联合国2030年可持续发展议程作出贡献。

附件一：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛多边合作成果文件清单

附件二：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实合作项目清单

(责编：胡永秋、杨光宇)