新华社北京10月18日电

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛多边合作成果文件清单

（共89项）

2023年10月18日

一、高级别论坛成果

（一）深化互联互通合作北京倡议

（二）成立全球可持续交通创新联盟

（三）“一带一路”绿色发展北京倡议

（四）《“一带一路”绿色发展展望报告》

（五）发起绿色发展投融资合作伙伴关系

（六）“一带一路”数字经济国际合作北京倡议

（七）中国发起《全球人工智能治理倡议》

二、专题论坛及企业家大会成果

（八）数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议

（九）中国将于2023年11月举办全球数字贸易博览会

（十）“一带一路”蓝色合作倡议

（十一）廉洁丝绸之路专题论坛主席总结

（十二）《“一带一路”廉洁建设成效与展望》

（十三）《“一带一路”廉洁建设高级原则》

（十四）关于加强“一带一路”国际智库合作倡议

（十五）“丝路心相通”共同倡议

（十六）地方合作专题论坛主席声明

（十七）“一带一路”企业家大会北京宣言

三、政府间合作平台成果

（十八）共时代·共丝路·共强港——海丝港口国际合作愿景与行动（海丝港口合作论坛发布）

（十九）“一带一路”20城市可持续发展倡议（“一带一路”可持续城市联盟发布）

（二十）绿色金融支持“一带一路”能源转型倡议（“一带一路”能源合作伙伴关系论坛发布）

（二十一）“一带一路”能源合作智库共同行动倡议（“一带一路”能源合作伙伴关系论坛发布）

（二十二）《“一带一路”绿色投资原则2023年度报告》（“一带一路”绿色投资原则年会发布）

（二十三）《“一带一路”绿色投资原则2023-2026中长期规划》（“一带一路”绿色投资原则年会发布）

（二十四）第四届“一带一路”税收征管合作论坛联合声明

（二十五）《优化税收营商环境行动计划（2023-2025）》（“一带一路”税收征管合作论坛发布）

（二十六）《“一带一路”自然灾害防治和应急管理合作机制章程》

（二十七）第三届“一带一路”地震减灾协调人会议纪要

（二十八）“一带一路”地震科学考察联盟（“一带一路”地震减灾协调人会议倡议成立）

（二十九）“一带一路”海关食品安全合作倡议（“一带一路”海关食品安全研讨会发布）

（三十）“一带一路”海关食品安全合作机制（“一带一路”海关食品安全研讨会发起成立）

（三十一）丝绸之路旅游城市联盟（丝绸之路城市文化和旅游发展国际论坛发起成立）

（三十二）丝绸之路旅游城市联盟景德镇宣言（丝绸之路城市文化和旅游发展国际论坛发布）

（三十三）2023全球滨海论坛盐城共识

（三十四）中国—东盟建设部长圆桌会议南宁倡议

（三十五）第一届中国—中亚知识产权局局长会议联合声明

四、非政府合作平台成果

（三十六）“凝聚发展合力 共建美丽丝路”倡议（中国和中亚国家20多个科研机构发起）

（三十七）“加强中非带路科技创新合作 促进非洲可持续发展”倡议（中国科学院中非联合研究中心、非洲联盟发展署、非洲农业技术基金会、肯尼亚国家创新局等机构发起）

（三十八）构建数字丝路北京宣言（可持续发展大数据国际研究中心联合25个国家和地区学者发布）

（三十九）“一带一路”银行间常态化合作机制关于应对后疫情时代全球性挑战的倡议（“一带一路”银行家圆桌会发布）

（四十）开展第二届国际传播“丝路奖”评选（“一带一路”新闻合作联盟发起）

（四十一）中央广播电视总台与“一带一路”共建国家媒体促进“文明互鉴”联合倡议（中央广播电视总台联合共建“一带一路”国家40多个主流媒体机构发布）

（四十二）“中东伙伴”合作机制（中央广播电视总台与中东地区8个国家15家媒体共同启动）

（四十三）丝绸之路电视共同体年度工作报告（丝绸之路电视共同体高峰论坛发布）

（四十四）丝路媒体《共同行动联合宣言》（“共建丝路新视界”全球视频媒体论坛发布）

（四十五）加强“一带一路”学术共同体建设的倡议（“一带一路”建设十周年研讨会发布）

（四十六）丝绸之路国际艺术节联盟上海共识（丝绸之路国际艺术节联盟论坛发布）

（四十七）“一带一路”电影节联盟（上海国际电影节组委会发起成立）

（四十八）丝绸之路国际电影节

（四十九）“一带一路”国际医学教育合作平台

五、于2023至2024年举办的国际会议

（五十）香港特区主办第八届“一带一路”高峰论坛

（五十一）中欧班列国际合作论坛

（五十二）第五届“丝路海运”国际论坛

（五十三）全球可持续交通高峰论坛（2023）

（五十四）“一带一路”农业合作发展论坛

（五十五）“气候智慧型互联互通基础设施融资创新和良好实践”研讨会

（五十六）金融支持共建“一带一路”高质量发展研讨会

（五十七）“一带一路”科技交流大会

（五十八）“一带一路”科技创新部长级会议

（五十九）第五届国际工程科技知识中心（IKCEST）“一带一路”国际大数据竞赛

（六十）“一带一路”国际科学组织联盟第三届全体大会

（六十一）2023“一带一路”自然灾害防治和应急管理国际合作部长论坛

（六十二）“一带一路”国际智库合作委员会大会

（六十三）“一带一路”媒体合作论坛

（六十四）“一带一路”共建国家出版合作体论坛

（六十五）2023·中国（国际）纪录片论坛

（六十六）良渚论坛

（六十七）第九届中蒙俄万里茶道城市合作大会

（六十八）第八届海丝港口国际合作论坛

（六十九）第二届郑州—卢森堡“空中丝绸之路”国际合作论坛

（七十）第四届公园城市论坛

（七十一）第七届国际城市可持续发展高层论坛

（七十二）“一带一路”绿色发展圆桌会

（七十三）“一带一路”绿色创新大会

（七十四）“一带一路”生态环保大数据服务平台年会

（七十五）“一带一路”和平利用核能合作主题研讨会

（七十六）共建“一带一路”产业发展国际研讨会

（七十七）第八届“一带一路”园区建设国际合作峰会

（七十八）第五届“一带一路”税收征管合作论坛

（七十九）第六届“一带一路”国家会计准则合作论坛

（八十）“一带一路”银行间常态化合作机制2024年系列会议

（八十一）第三届“一带一路”知识产权高级别会议

（八十二）“一带一路”自然灾害防治和应急管理合作机制第二次协调人会议

（八十三）第二届海上丝绸之路（泉州）司法合作国际论坛

（八十四）“健康丝绸之路”建设暨第五届中国—东盟卫生合作论坛

（八十五）“一带一路”倡议十周年暨促进高质量就业国际研讨会

（八十六）“一带一路”国际智库合作论坛

（八十七）第三届“一带一路”新闻合作联盟理事会议

（八十八）2024年丝绸之路电视共同体高峰论坛

（八十九）2024年“一带一路”青年创意与遗产论坛

(责编：胡永秋、杨光宇)