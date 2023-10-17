尚斯国际集团阿拉木图分公司东方文艺出版社总编辑古丽努尔介绍店内的新书。人民网 阿尔达克摄

人民网北京10月17日电 （阿尔达克、邓洁、实习生岑颖捷）走进位于哈萨克斯坦阿拉木图的尚斯书店，便能感受到浓郁的中国文化氛围。来自中国文学作品的书架前总是人头攒动，哈萨克斯坦读者可以在这里品读中国故事，感受中国文化。

尚斯国际集团阿拉木图分公司东方文艺出版社总编辑古丽努尔介绍说，作为唯一一家在哈萨克斯坦翻译发行中文书的出版社，东方文艺出版社主要负责翻译、出版各类中国主题书籍，并通过尚斯书店和各类书展将中国的新书推荐给哈萨克斯坦读者。

尚斯书店内售卖的俄文版、哈文版中国书籍的题材广泛。几乎每个年龄段的读者都可以在书店找到抑或符合自己阅读取向，抑或满足自身专业需要的一隅天地。

在古丽努尔看来，出版社总编辑这份工作是一份十分宝贵的体验，自己无形中也增长了不少知识。“我在工作中学会了很多中国成语、谚语、神话和传说，还了解到造纸术、指南针、印刷术等发明起源于中国，其创造和运用也领先于欧洲多年。”她说，而对于读者而言，她的工作让哈萨克斯坦民众有机会接触到各类体裁的中国作品译本，激发了中国文学爱好者的阅读热情，也改变了部分读者对中国的偏见。

在共建“一带一路”倡议10周年之际，尚斯集团今年也做出了全新的图书出版计划，包括出版15本中国畅销书，举行沈石溪《狼王梦》哈文版的发行仪式等。

近年来，随着中哈人文交往的不断深入，哈萨克斯坦读者对于中文、中国文学和中国文化的热情与日俱增。为满足中文爱好者的需求，尚斯书店也开办了中文培训班，利用店内的译文书籍进行中文教学。

为了给读者带来沉浸式的阅读体验并更好地感受中国文化，书店采用中国风的装修风格，为读者配备中国茶。每年还会邀请汉学爱好者同读者们一起庆祝中国的传统节日。

“我们希望将尚斯书店打造成一个能让哈萨克斯坦读者了解中国、感受中国文化的温馨之地。”古丽努尔说，“在读者心目中，书店已成为另一个家。而在我们心里，他们不仅是顾客，更像家人。”

(责编：于洋、常红)