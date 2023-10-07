人民网罗马10月6日电 （记者孔歌）由繁花协会和中艺国际主办的第三届“繁花中国电影节”开幕式5日在意大利佛罗伦萨举行。托斯卡纳大区议员贾琪、佛罗伦萨教育局长富纳罗等200余位当地政商、文教界人士及华人华侨和留学生出席开幕式。驻佛罗伦萨总领事王文刚出席活动并致辞。

王文刚表示，中意两国是东西方文明的杰出代表，近年来，两国文化交流日趋频密，成果丰硕，此次活动是中意文明交流互鉴的又一生动写照。近年来，中国电影艺术及产业取得了长足发展，在中艺国际等机构的推动下，越来越多的中国电影走向海外。希望主办方充分发挥品牌效应，以电影交流为媒介进一步推动中意文化交流，深化两国友谊，促进民心相通。

本届电影节持续四天，将展映《艺术学院》《长安三万里》《香魂女》等15部不同题材的电影作品，展现中国的历史、文化和时代风貌。“繁花中国电影节”创始人张修中表示，诞生于佛罗伦萨的“繁花中国电影节”，旨在搭建中意文化的交汇平台，扩大意大利观众的视野，促进中意人文交流与对话。

(责编：苏缨翔、常红)