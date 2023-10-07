各国外交官在在欣赏中国艺术家作品。中国常驻维也纳代表团供图

人民网柏林10月6日电 （记者刘仲华）第三届中欧国际艺术双年展10月6日在奥地利维也纳联合国国际中心开幕。中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表李松、中欧国际艺术双年展委员会主席李海旺、联合国艺术俱乐部代表罗伯特·贾布尔、上海市美术家协会副主席李磊，以及俄罗斯、巴基斯坦、日本、塞尔维亚、古巴、苏丹、阿根廷、乌拉圭等国常驻联合国代表及多国外交官、国际职员二百余人出席开幕式。

李松在致辞中表示，本届双年展的主题“发展·担当”意义重大。“发展”承载着人民对美好生活的向往，“担当”则是以全局视野对人类前途命运所作思考。本届双年展的的一百多幅作品，凝聚了不同地域人民谋合作、促发展的普遍愿望和共同心声。这启示我们越是面对发展赤字持续扩大，全球经济复苏乏力等全球性挑战，只要秉持人类命运共同体理念，坚持经济全球化正确方向，大力弘扬全人类共同价值，认真落实全球发展倡议，让发展成果更多更公平惠及各国人民，世界就将迎来美好的明天。期待大家以此次国际艺术盛会为契机，碰撞思想、凝聚共识，为应对共同挑战，推进全球可持续发展事业贡献新的智慧。

李海旺在致辞中表示，本届双年展共聚集了来自18个国家和地区的76名艺术家的100余件作品。大部分作品来自青年艺术家，他们带来了新观念、新媒介和新技术的运用，勇于尝试和突破，为当代艺术注入了新思维、新视角、新能量，为艺术领域带来了新的可能性。这是中欧国际艺术双年展极具时代意义的一步。

罗伯特·贾布尔对本届双年展成功举办表示祝贺，并表示，本届双年展作品体现出我们所共同认同的价值观，俱乐部期待同中国常驻团及其他追求和平发展的机构组织一道，进一步加强合作交流，共同为全球和平与发展作出贡献。

开幕式现场气氛热烈，各国外交官及国际职员们被参展艺术家的作品深深吸引，对中外艺术家通过当代艺术角度，表达对中国式现代化应对全球性挑战的思考、传播推进全球发展事业和世界发展合作的意识予以高度评价，对艺术家的精彩呈现表示赞赏。

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