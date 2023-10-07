人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

土耳其对叙利亚北部再次发动空袭

2023年10月07日08:35 | 来源：新华社
小字号

　　新华社安卡拉10月6日电（记者王腾飞）土耳其国防部6日晚发表声明说，土耳其军队当晚对叙利亚北部的“恐怖分子”再次进行空袭，摧毁15个目标。

　　声明说，土军当晚空袭了叙利亚北部地区，对“恐怖分子”所在地、仓库等目标实施打击，共摧毁15个目标，并“消灭很多恐怖分子”。

　　这是土耳其首都安卡拉日前发生炸弹袭击后，土耳其第二次对叙利亚北部发动空袭。此前，土军于1日、3日和4日对伊拉克北部的库尔德工人党武装目标进行了空袭，并于5日对叙利亚北部发动空袭。

　　10月1日，两名袭击者在位于安卡拉的土内政部安全总局大门前实施炸弹袭击，造成两名警察受伤。一名袭击者被炸身亡，另一名袭击者被警察打死。土耳其内政部4日宣布，通过DNA技术确认两名参与安卡拉炸弹袭击事件的袭击者为库尔德工人党成员。土耳其外长菲丹说，两名袭击者来自叙利亚。伊拉克境内库尔德工人党及叙利亚北部库尔德武装“人民保护部队”所控制的基础设施与能源设施已成为土耳其军队的“合法”打击目标。

　　库尔德工人党成立于1979年，被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织。库尔德工人党寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。近年来，土耳其多次跨境打击库尔德武装势力。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部