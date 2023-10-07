参考消息网10月6日报道据彭博新闻社网站10月5日报道，花旗银行集团把中国2023年的增长预期上调至5%：预示了希望的数据推动人们围绕中国有能力实现增长目标达成共识。

经济学家们4日写道，零售和工业生产可能改善。他们还说，调查显示制造业数月来首次进入扩张区间，出口降幅也可能减小。

他们写道：“周期性底部已经形成，所有人都在关注有效需求是否将在政策力度加大的情况下得以回升。”花旗银行此前的预测是4.7%。

这些经济学家说，由于某些房地产宽松措施，自8月底以来“政策动力明显超过预期”。

报道称，彭博新闻社对经济学家进行的最新调查显示，今年的增长预期中值为5%，与官方目标一致。

最近的数据表明，中国经济的一些部门趋于稳定，比如工厂活动。

报道称，本周是经济活动的关键时期。分析人士正密切关注从9月29日到10月6日的中秋国庆长假，寻找消费者信心增强的迹象。

另据美国有线电视新闻网网站10月2日报道，中国制造业恢复扩张以及中秋国庆黄金周假期的旅游热潮，正在点燃人们对经济在今年早些时候放缓后可能重拾增长势头的希望。

报道称，野村公司的分析师在9月30日的一份研究报告中说：“我们看到越来越多的迹象，表明近期增长企稳。”他们还说，这在一定程度上要归功于7月底以来公布的一系列政策措施。

过去几个月，北京逐步推出了一系列支持措施来重振经济。相关措施包括降息、取消部分购房限制以及加快地方政府专项债券发行和使用。

报道称，国际货币基金组织日前表示，中国今年仍有可能实现5%左右的增长，从而达到此前设定的目标。该组织的一位发言人说，已从最近的数据中看到中国经济企稳的迹象。（编译/葛雪蕾）

9月30日，游客在海南三亚国际免税城购物。中秋和国庆长假期间，海南离岛免税购物火爆。据海口海关统计，假期前三天，海口海关共监管离岛免税销售金额4.26亿元，比2022年同期增长40.3%。（新华社）

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