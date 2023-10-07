新华社拉萨10月6日电 题：“携手共建充满生机与希望的大家庭”——来自第三届中国西藏“环喜马拉雅”国际合作论坛的声音

新华社记者李华、温馨、曹槟

第三届中国西藏“环喜马拉雅”国际合作论坛4日至6日在西藏林芝举办。论坛期间，来自40多个国家、地区和国际组织的代表围绕生态环保、发展合作等议题进行深入讨论，赞赏论坛为地区国家加强交流合作、实现共同发展繁荣发挥着重要作用。

环喜马拉雅地区是世界上海拔最高之处，这里人口众多、文明多元、生态多样。

与会嘉宾表示，本届论坛邀请知名专家对环喜马拉雅地区的生态文明建设、全球气候变化应对、生物多样性保护等多方面进行交流研讨，为国际社会了解西藏致力于地区生态环境保护提供了重要窗口。

巴基斯坦外长吉拉尼说，中国作为一个发展中国家，在应对气候变化方面作出了巨大的承诺和努力，为能源转型和清洁发展献计献策、投入资金。“西藏清新的空气、郁郁葱葱的森林是中国环境保护卓有成效的证明。”

环喜马拉雅地区也是亚洲的“江河源”“生态源”和全球生态安全的重要屏障。今天的西藏，在生态文明建设上已经取得历史性成就，成为世界上环境质量最好的地区之一。

智利众议院第二副议长瓦伦丁娜·西卡迪尼说，智利将学习中国的先进经验，同西藏自治区这样在环境保护和寻求可持续发展上作出引领性努力的地区加强合作。

萨摩亚驻华大使马里纳说，中国的高质量发展和人与自然的和谐共生，为发展中国家树立了典范。中国在专业知识、创新和技术方面都有很多值得分享的经验，各国可根据自己的实际情况吸取并借鉴。

环喜马拉雅国家地理相连、文化相近、命运相系，不仅在生态保护上有着高度相似的看法，在现代化进程中也是携手同行的伙伴。

据悉，我国与环喜马拉雅各国在清洁能源、水利工程、污水处理、森林保护、应对气候变化等领域开展了一批合作项目，同时还帮助环喜马拉雅各国培训大量专业人才，在缅甸设立“东南亚生物多样性研究中心”，在蒙古国设立荒漠化防治合作中心。

与会嘉宾认为，中国同环喜马拉雅地区各国广泛深入开展合作，为促进地区经济社会发展发挥了重要作用，希望各方进一步加强互联互通，促进区域一体化进程，实现互利共赢。

尼泊尔联邦院副主席阿亚尔说，中国为促进地区国家共同繁荣与发展作出了重要贡献。“环喜马拉雅”国际合作论坛将为各国在开放的环境中交流思想、深化合作提供更加广阔的前景和机遇。

西藏作为我国面向南亚开放的重要通道，始终坚持开放合作理念，深度融入共建“一带一路”，积极建设吉隆边境经济合作区、中国（拉萨）跨境电子商务综合试验区，设立拉萨综合保税区，推进申报吉隆国家重点开发开放试验区，实现吉隆、樟木、普兰等主要口岸恢复客货双通，为南亚及周边国家开放合作、共同发展发挥了重要的作用。

“众所周知，中国西藏与印度、尼泊尔、不丹等国接壤，地理位置十分重要，具有巨大的过境运输潜力。”上海合作组织副秘书长尼亚扎利耶夫说，在此背景下，建立环喜马拉雅运输网将有助于加强各国之间的互联互通和互利合作。

“中国正在帮助发展中国家建设一个以相互尊重、合作、互不干涉内政为核心的多极化世界。”尼加拉瓜驻华大使坎贝尔说，中国提出的“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议与广大发展中国家的发展战略相契合，有助推动各国共同发展繁荣。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)