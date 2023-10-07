新华社安卡拉10月6日电（记者王腾飞）土耳其外交部6日发表声明说，土耳其5日在叙利亚北部进行的跨境军事行动中损失一架无人机。

声明说，土耳其5日在叙利亚北部开展军事行动期间，由于与第三方“在技术评估方面”存在差异而损失一架无人机，但不会影响土耳其在该地区的军事行动。

美国国防部发言人帕特里克·赖德5日说，当天早上美军观察到土耳其无人机在叙利亚哈塞克地区执行空袭任务。此后，一架无人机进入距离美军仅一公里的美方“限制行动区”，并朝着美军所在位置飞来。该无人机与美军的距离最近时不足500米，美方视其为威胁，出动战机将其击落。美联社报道说，一个北约成员国对另一成员国使用武力的情况罕见。

土耳其内政部6日说，一名临时被派往叙利亚执行任务的土耳其警察当天在库尔德武装人员的一次骚扰火力袭击中受伤，送医后死亡。

土耳其国防部5日发表声明说，土军当晚空袭了叙利亚北部代里克等地区，摧毁油井、堡垒、洞穴等30个目标，并“消灭很多恐怖分子”。这是土耳其首都安卡拉发生炸弹袭击事件后，土方首次对叙利亚北部发动空袭。此前，土军对伊拉克北部的库尔德工人党武装目标进行了多轮空袭。

本月1日，两名袭击者在位于安卡拉的土耳其内政部安全总局大门前实施炸弹袭击，造成两名警察受伤。一名袭击者被炸身亡，另一名袭击者被警察打死。土方后来宣布，通过DNA技术确认两名袭击者为库尔德工人党成员，来自叙利亚。

库尔德工人党成立于1979年，被土耳其、美国和欧盟列为恐怖组织。库尔德工人党寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家。近年来，土耳其多次跨境打击库尔德武装势力。

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