锦书云中来，尺牍传深情。今年7月3日，国家主席习近平向第三届文明交流互鉴对话会暨首届世界汉学家大会致贺信。在贺信中，习主席希望各国汉学家作为融通中外文明的使者，为沟通中外文化、增进理解友谊合作作出更加积极的努力。有一位来自埃及的汉学家，由他翻译的几十本中国著作，其中有不少都是阿拉伯国家的畅销书。今天的《大国来信》就来看看这位埃及汉学家全程用中文讲述他对中华文明的认知和感悟。

埃及爱资哈尔大学中文系主任 阿齐兹：中国和埃及都是世界上最古老的国家，中国早就开始了世界文明对话。

埃及爱资哈尔大学中文系主任 阿齐兹：我是埃及人，叫阿齐兹。我用了差不多40多年掌握了一些中国知识、中国文化。翻译有三十多四十多本中国著作，介绍中国的各个方面。

埃及爱资哈尔大学中文系主任 阿齐兹：翻译《论语》《老子》，在我看来都为了人，为了人类。例如，孔子讨论一个人在社会中起的作用，一个社会怎么可以和谐起来，怎么做一个理想的君子。基本上中国古代哲学的核心是人。中国的传统思想从过去到现在没有中断，好像是一条河，从上游到下游，一直流着不会停。他们的哲学，他们的思想，到今天一直保存着，所以现在中国政府“一切为了人民”，是很自然的传承。

埃及爱资哈尔大学中文系主任 阿齐兹：中国早就开始了世界文明对话，汉朝的时候派了代表团去发现西域，现在西域这个地方包括阿拉伯国家，阿拉伯人把中国四大发明搬到欧洲，欧洲才开始有发展。

2023年7月3日，第三届文明交流互鉴对话会暨首届世界汉学家大会在北京举行。

埃及爱资哈尔大学中文系主任 阿齐兹：这次开会非常重要，150个学者、汉学家、翻译家来参加，我们代表不同的文化、不同的文明。

2023年7月3日

习近平向第三届文明交流互鉴对话会暨首届世界汉学家大会致贺信

中方愿同各方一道，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，落实全球文明倡议，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明包容超越文明优越，携手促进人类文明进步。

澳大利亚格里菲斯大学荣誉教授 马克林：你看西方的媒体现在有中国威胁论，我想这个完全不对的。我们可以看到中国的历史，中国没有侵略别的国家。有很多国家侵略别的国家，但是中国没有。我觉得是一个爱好和平的国家。

埃及爱资哈尔大学中文系主任 阿齐兹：美国作家亨廷顿写了《文明的冲突》，他说儒家还有伊斯兰的文明会冲突，我告诉他们没有冲突，我们都是兄弟，我们都应该团结起来。丝绸之路通过大部分都是阿拉伯国家，古代的丝绸之路把很多国家联系在一起，这也表明文化交流不是冲突的，而是融合的。我们说丝绸之路，但实际上它是文化之路，它是文明的桥梁。现在“一带一路”也一样，新的丝绸之路。

福建泉州，是古代海上丝绸之路的重要枢纽和窗口。

埃及爱资哈尔大学中文系主任 阿齐兹：我特别喜欢泉州，我写了一本书关于泉州的历史。很多阿拉伯还有波斯商人从现在海湾国家来中国，在刺桐（泉州古时名称）做生意安家。在泉州发现有伊斯兰、阿拉伯的文物，泉州记载在中世纪阿拉伯和波斯的作品最多，是一个中国阿拉伯文化基地。所以在这里文化交流早就有了。

2023年7月3日

习近平向第三届文明交流互鉴对话会暨首届世界汉学家大会致贺信

希望各国汉学家作为融通中外文明的使者，为沟通中外文化、增进理解友谊合作作出更加积极的努力。

埃及爱资哈尔大学中文系主任 阿齐兹：贺信里说汉学家是使者，把各国文化文明融合起来。习近平支持汉学家，所以汉学家有责任把中国作品更多地向全世界介绍，体现中国可以容纳不同的文化、不同的文明、不同的价值。

土耳其安卡拉哈兹巴伊拉姆大学文学院东方语系教授 吉来：这次汉学家大会和习主席贺信以后，应该是一个汉学的黄金时代。

埃及爱资哈尔大学中文系主任 阿齐兹：各个国家相互学习、相互尊重，才能够有世界和平、共同繁荣，全人类一起发展，一起进步起来。

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