美国国会议场（资料图）

海外网10月6日电 美媒《华盛顿邮报》网站6日刊发专栏作家伊沙安·塔鲁尔文章《国会的混乱表明美式体制的失败》，表示外界正看到美国的政治体系走向功能失调。

文章表示，美国国会本周的混乱已波及大西洋彼岸。欧洲的政策制定者和分析人士皱着眉头看着众议院的混乱局面，他们担心美国发生的事情预示着欧洲的发展方向。由于众议院陷入瘫痪，下个月一场围绕政府资金问题的新斗争迫在眉睫。这加深了国外旁观者的担忧，他们看到美国的政治体系正走向功能失调，立法机构越来越被对实际治理不感兴趣的政客所主导。

正如法国主流报纸《世界报》早前社论所言，美国众议院的混乱反映了立法机构的更大问题，选区划分不公、极低的初选参与率正将一批不愿妥协的政客推上台。西班牙《国家报》也观察到，制度的败坏已触及美国权力核心，政客们对国会混乱推波助澜，并将政治利益置于制度之上。德国《明镜周刊》华盛顿分社社长写道，麦卡锡的下台揭示了一个“正从内部烂掉”的制度，并对美国制度的可行性提出新的质疑。

文章表示，如同美国社会一样，欧洲的政治分裂已是普遍趋势。面对越来越多的派系大杂烩，主流政党萎靡不振，许多派系正变得更加激进和民粹。愤怒的党派之争和两极分化的加剧使得执政联盟更加脆弱，国家治理也更加困难。（海外网 侯兴川）

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