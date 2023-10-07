9月19日，X8059次中欧班列从中欧班列（沈阳）集结中心发出，经内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里口岸前往欧洲。图为工作人员正在检查车厢与集装箱的安全状态。

本报记者 何嘉豪摄

波兰东部边境的马拉舍维奇站是中欧班列的重要枢纽。图为8月29日，在马拉舍维奇铁路货运场站，工人正在进行集装箱吊装作业。

本报记者 刘仲华摄

依托天津港的区位优势，海铁联运成为天津中欧班列的特色。图为9月18日，天津港集装箱岸桥作业现场。

本报记者 何嘉豪摄

在2023年慕尼黑国际物流博览会上，工作人员在中铁集装箱运输有限公司展台前向国外客户介绍广州国际港中欧班列站点设施。

本报记者 李 强摄

2011年3月，由中国重庆驶向德国杜伊斯堡的首条中欧班列线路中欧班列（渝新欧）开行。截至目前，中欧班列已累计开行7.7万列，通达欧洲25个国家和地区的217个城市，运送货物731万标箱，货值超3400亿美元。作为共建“一带一路”旗舰项目和标志性品牌，中欧班列开创了亚欧国际运输新格局，搭建了经贸合作新平台，有力保障了国际产业链供应链稳定，为世界经济发展注入新动力。

日夜不息，驰骋万里。经过10余年的探索发展，中欧班列已步入高质量发展轨道，成为便利快捷、安全稳定、绿色经济的新型国际运输组织方式。中欧班列促进了亚欧大陆合作共赢，为波兰、德国、哈萨克斯坦等国的重要过境点和货物集散地带来了新的发展机遇。

波兰——

共享中欧班列带来的发展机遇

波兰是中欧班列进入欧盟的重要门户。据统计，约90%的中欧班列过境或抵达波兰。

从波兰首都华沙向西，车行不到50公里便来到小城日拉尔杜夫，占地10.5万平方米的TCL公司波兰工厂就建在这里，这是TCL在共建“一带一路”国家开设的最大工厂之一，也是其全球供应链中的重要一环。

明亮宽敞的车间内，9类型号的电视机零部件在6条生产线上传送。从模组到整机组装，生产一台电视机只需4秒。从2004年收购当地工厂至今，TCL波兰工厂电视机年产量已从10万台增长至360万台。

“这些产品3天内就可运达欧洲其他国家。”TCL波兰工厂总经理托马斯·奥兰德告诉记者。

快速高效的中欧班列为企业带来了商机，TCL波兰工厂业务发展迅速。中欧班列助力企业更好地为欧洲市场提供优质产品，为畅通产业链供应链提供了巨大帮助。

“中欧班列大大缩短了运输时间，从中国向波兰运送的原材料不到两周便能进入车间投入生产，工厂运行效率不断提速。”TCL波兰工厂质控经理刘凯介绍。

铁路、公路和海上运输网络相互交织，来自亚洲的货物向欧洲腹地城市不断输送。从华沙一路向西，罗兹、斯武比采等波兰城市，借助中欧班列实现了向新兴物流枢纽城市的转变。

中欧班列与跨境电商平台、物流平台等融合发展，培育出了新的产业集群。在波兰靠近德国的边境小城斯武比采，依托中欧班列，MBB物流公司海外仓近年来不断扩大，目前自建仓库已达5万余平方米。

全自动化的包装流水线、高度智能化的拣货程序……走进MBB物流公司最新投运的智能仓，从中国引进的物流机器人正在有条不紊工作着；在货品仓库，琳琅满目的商品显示出中波、中欧贸易的活力。从家居用品、机械零件，到电动滑板车、扫地机器人等高附加值电子产品，中国制造的优质产品一应俱全。十几万个库存量单位中，商品总数超过500万件——它们来自近300家中国电商伙伴，背后更联系着数千家中国制造企业。

波兰热平市位于中欧班列线路上。紧邻该市的苏莱钦县县长托马什·雅斯库瓦说：“我们渴望共享中欧班列带来的发展机遇。进一步密切与中国的经贸关系，对我们的未来发展非常重要。”

德国——

促进中德两国企业互利共赢

每天清晨，德国DBO货运公司的运营主管杜米特鲁·索艾塔都会早早来到位于杜伊斯堡港的办公室。作为中欧班列的海外运营商，等待他接发的邮件和电话不计其数：

“客户你好，火车将于本周六发车，请务必在周五前将集装箱运抵货运场站，并准备好相关海关单证。”

“承运人你好，周六的火车发车和抵达时刻是否能够确认，请回复。”

…………

从索艾塔的办公室窗户向外望去，鲁尔河和莱茵河在此交汇，河岸边的杜伊斯堡DIT货运场站里，高大的龙门吊正将一个个印着“中欧班列”的集装箱调运装车。当晚，这班列车就将发往位于波兰东部的边境小镇马拉舍维奇。

杜伊斯堡曾以钢铁工业闻名于世，如今来往于欧亚大陆间的货运列车，已成为这座老工业城市的新名片。奔流不息的“钢铁驼队”将来自中国的电子产品、服装鞋帽和日用百货运抵欧洲，也将欧洲的化工产品、汽车及零部件、奶粉、化妆品等商品带到中国。

如今，杜伊斯堡港成为西欧地区线路最广、班次最多、运量和货值最大的中欧班列节点，100多家物流和电子商务等领域的中国公司落户于此。

“令我们感到自豪的是，欧中之间的铁路贸易中有30％是通过杜伊斯堡港完成的。”杜伊斯堡港务集团首席运营官拉斯·纳恩豪斯说。在他看来，中欧班列是高质量共建“一带一路”的生动实践，取得了丰硕成果。

德国杜伊斯堡市市长泽伦·林克表示，近年来，中欧班列开行数量稳步增长，推动了德中合作持续深化，促进两国企业互利共赢。

哈萨克斯坦——

为各领域合作奠定重要基础

9月3日，一列装载着40个集装箱、1040吨大麦的“齐鲁号”中欧班列，从哈萨克斯坦第一大城市阿拉木图出发，开往中国山东省济南市。

近年来，中欧班列将哈萨克斯坦等中亚国家的优质商品运往中国和其他国际市场，为当地产品快速进入国际市场提供了重要途径。

哈萨克斯坦是全球主要粮食出口国之一。每年的5—9月是哈萨克斯坦北哈州农民的收获季节，在中哈两国密切合作下，成熟的金黄色小麦被送到当地的爱菊农产品物流加工园区，经过深加工后，一袋袋面粉便搭乘中欧班列“长安号”驶向中国西安国际港站。

中欧班列给企业带来了商机，也改善了哈萨克斯坦等国民众的生活。北哈州农场主努尔兰·拉希姆扎诺夫说，中欧班列的运行让农场农产品的运输和销售都有了保证。如今，他的农场农作物播种面积从原来的600多公顷扩大至2万公顷。

2014年，中哈物流合作基地落地中国江苏省连云港市，让哈萨克斯坦拥有了通向太平洋的出海口，并成为连接亚洲和欧洲的枢纽。

“此前，我们的小麦运到越南要经过极其复杂的物流过程。而现在，从阿拉木图至连云港的火车运输只需4天，再经过几天海运，一共不到10天就能抵达越南。”哈萨克斯坦国际问题专家铁木尔·沙伊梅尔格诺夫深有感触地说，“这是我们通过共建‘一带一路’发展外贸的生动案例。”

2022年，中哈两国铁路货运量达2300万吨，创历史新高。一列列疾驰的中欧班列为哈萨克斯坦编织起对外务实合作的“黄金网络”。

哈萨克斯坦外交部官员巴克特让·博格列诺夫表示，共建“一带一路”促进了哈中铁路过境运输和国际陆海多式联运等互联互通，为加速哈萨克斯坦发展、扩大哈中各领域合作奠定了重要基础，铺就了共同繁荣发展之路。

（本报记者李强、颜欢、禹丽敏、李增伟、刘仲华）

《 人民日报 》（ 2023年10月07日 07 版）

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