新华社马德里10月4日电（记者胡加齐）中国-西班牙文明交流互鉴暨文学出版论坛3日在马德里举办。中共中央宣传部负责同志，前西班牙众议院第三副议长，西班牙教育部顾问、马德里大区国际关系负责人，知华讲堂荣誉主席以及中西出版界、文学界知名专家学者出席论坛。

与会嘉宾认为，中国和西班牙都是历史悠久、文化底蕴深厚的国家。两国分处亚欧大陆的两端，以出版为载体，文明交流让两国友好跨越千山万水、历久弥坚。中西建交50年以来，中西两国出版界始终相互尊重、平等相待，在版权贸易、文学作品互译、书展平台等方面开展了深层次、宽领域的合作，取得了丰硕成果，为中西文明交流交融贡献了出版力量。

与会嘉宾表示，新时代中国致力以高质量发展全面推进中国式现代化，将物质文明和精神文明协调发展作为中国式现代化建设的重要任务，并在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明，这为加强中西出版交流合作提供了宝贵机遇。践行全球文明倡议，进一步拓展中西出版交流合作、深化文明交流互鉴、厚植友好民意基础，是中西出版人的时代责任。要聚焦文学互译领域优势，巩固出版贸易传统领域，开拓数字出版合作新领域，扩大中西出版合作深度和广度，以书为媒促进两国文明交流互鉴再上新台阶。

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