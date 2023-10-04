人民网曼谷10月4日电 （记者白元琪）10月1日，为庆祝中华人民共和国成立74周年，泰国中国企业总商会“庆中秋、迎国庆·中国银行杯”保龄球比赛在曼谷举行。中国驻泰国使馆经商处参赞张潇潇、总商会名誉主席兼金融分会会长吴琳、副主席兼秘书长赵阳、副主席金志远、史大佗、柳华绿，理事兼文体部副秘书长陈旭德以及来自商会企业的40支参赛队伍共计280余人参加活动。

泰国中国企业总商会名誉主席兼金融分会会长吴琳致辞。人民网记者 白元琪摄

吴琳在致辞中表示，欢迎各位嘉宾、所有参赛队员,在国庆节共同欢庆佳节，希望大家赛出风格、赛出水平，祝各位参赛选手取得优异的成绩并祝福伟大的祖国繁荣昌盛，并介绍了比赛规则。

赞助商代表樱花印业科技有限公司总经理王奎表示，感谢总商会举办的保龄球大赛，让旅居泰国的华人相聚在此开创不同的人生，就像保龄球一样，瞄准目标，勇往直前，永不退缩。

比赛现场。泰国中国企业总商会供图

活动现场，赛事的紧张氛围与欢乐的氛围交相辉映，选手们在球场上展现出高超的技艺和默契的团队配合，一次次将球瞄准保龄瓶，引来阵阵喝彩声。

经过一天紧张激烈的比赛，中国银行一队在40个参赛队伍中过关斩将，勇夺冠军。开泰银行代表队作为金融分会联系会员首次参赛，夺得亚军。海丰集运代表队荣获季军。

中国银行一队勇夺冠军。泰国中国企业总商会供图

本次保龄球大赛不仅加强了中泰企业间的沟通与交流，展现了企业间的友谊和竞争精神，同时也丰富了企业员工生活、开拓视野，大家共同感受到了在异国他乡的集体温暖与关怀。

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