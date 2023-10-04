人民网利雅得10月2日电 （记者张志文）10月1日，由中国石油化工集团有限公司中东代表处和沙特苏欧德国王大学共同举办的苏欧德国王大学中国图书上架仪式在沙特利雅得举行。中国出版界代表及相关学者、驻沙特中资企业代表、苏欧德国王大学师生代表参加仪式，见证“丝路书屋·中国书架”揭幕。

图为中沙嘉宾为苏欧德国王大学“丝路书屋·中国书架”揭幕。人民网记者 张志文摄

苏欧德国王大学副校长亚齐德·阿勒谢赫博士在致辞中表示，中国石化赠送的这些精美的中国书籍将丰富我们大学的汉语教学和中文研究资料，帮助沙特人民更多地了解中国。“我们将继续扩大与中国政府的教育和文化合作，并为发展两国友好关系做出更大的贡献。”

中国石化中东代表处总代表练铭祥在接受采访中表示，20多年来，中国石化一直致力于在沙特提供安全、高效、环保的产品和服务，积极履行企业社会责任，也是促进中沙经贸合作与人文交流的积极参与者。苏欧德国王大学中国书架是中国石化在沙特出资建设的第3个中国书架项目，“我们将以此为新的起点，继续加强与苏欧德国王大学和有关各方的合作，为促进中沙文化交流、增进中沙人民友谊作出更多贡献。”

据悉，此次中国石化捐赠的1000余册图书，以阿文版为主，内容涵盖中国经济社会发展、历史文化、文学艺术、科技发展和汉语教学等方面。

(责编：艾雯、张悦)