美国国务院上月28日炮制虚假报告，谎称中国正斥资数十亿美元在全球散布虚假信息。我外交部发言人华春莹3日在X平台对美方的谬论予以了驳斥。

“美国务院指责中国在全球散布虚假信息？试想哪个国家散布虚假信息以对伊拉克、叙利亚、阿富汗等国发动战争，造成无数人丧生、经济遭到破坏、技术合作受到压制？”

“当中国和越来越多的国家开始讲真话反击美国的谎言时，美国却感到自己的言论自由受到威胁？”

“仿佛美国有权利散布虚假信息，而中国等国家却无权说实话、维护国家形象和尊严？”

事实上，将舆论场武器化正是美国的“首创”。

美国政客将谎言视作行使全球霸权的有力武器，且不以为耻、反以为荣，近年来已多次吐露出关于美国散布谎言的真心话。

华春莹在发布前述文字后陆续发布图片，第一张图片上的文字内容便是关于美国前国务卿蓬佩奥2019年一场讲话时的著名“交底”：

“我们撒谎，我们欺骗，我们偷窃。”

“你知道谁是世界历史上最大的虚假信息散播者吗？是美国政府。”

在2022年5月美国国会一场听证会上，联邦参议员兰德·保罗自问自答并举出一系列例证，其中包括2003年美国政府以“大规模杀伤性武器”为借口入侵伊拉克。

华春莹发图指出，美国是不折不扣的“谎言帝国”。

早在冷战期间，美国中央情报局发起了“知更鸟计划”，通过贿赂世界各地的记者和机构来收集情报，并通过操纵新闻媒体来影响公众舆论。新世纪借“洗衣粉”“白头盔”，美国对伊拉克、叙利亚悍然发动侵略战争，造成数十万平民死亡。

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