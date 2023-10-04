人民网约翰内斯堡10月2日电 （记者闫韫明）为庆祝中秋和国庆佳节，中国援桑给巴尔血吸虫病防治专家组与桑给巴尔奔巴热带病防治中心的20余位非洲员工开展联谊活动。

中方赠送亲手制作的月饼。中国援桑给巴尔血吸虫病防治专家组供图

活动上，中方专家组成员向非方员工介绍了中秋节的典故，并送上亲手制作的月饼，受到非方员工的热烈欢迎。奔巴岛热带病防治中心负责人萨里代表全体员工表示，将努力执行好中国援助项目，把更多更美的中国故事讲述给非洲的下一代，把中国更好的血防经验落实到工作中，共同推动奔巴消除血吸虫病进程。

合影留念。中国援桑给巴尔血吸虫病防治专家组供图

据介绍，由江苏省血吸虫病防治研究所承担的中国援助桑给巴尔血吸虫病防治技术二期项目于今年9月正式启动，首批五位专家已抵达桑给巴尔并开展现场工作，计划以“基层社区卫生服务中心”结合“热带病防治中心”的工作模式，为当地培养血吸虫病防控专业技术人员，建设血吸虫病防控体系，并将血吸虫病防控工作推进到整个奔巴岛，加快血吸虫病的消除进程。这是继第一期援助桑给巴尔血吸虫病防治项目结束后，历经三年我国再次派专家组赴桑给巴尔开展援助工作。

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