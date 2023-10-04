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两位科学家分享2023年诺贝尔生理学或医学奖

2023年10月04日15:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩10月2日电 （记者殷淼）瑞典卡罗琳斯卡学院2日宣布，将2023年诺贝尔生理学或医学奖授予匈牙利科学家卡塔林·考里科和美国科学家德鲁·韦斯曼，以表彰其“在核苷碱基修饰方面的发现，使得开发有效的针对 COVID-19 的 mRNA 疫苗成为可能。”

评奖委员会说，两位诺贝尔奖获得者的发现对于在19年初开始的大流行期间开发针对COVID-2020的有效mRNA疫苗至关重要。“通过他们的突破性发现，从根本上改变了我们对mRNA如何与我们的免疫系统相互作用的理解，获奖者在现代人类健康面临的最大威胁之一期间为前所未有的疫苗开发速度做出了贡献。”

据介绍，卡塔林·考里科于1955年出生于匈牙利索尔诺克。她于1982年在塞格德大学获得博士学位，并在匈牙利科学院从事博士后研究。随后，曾在美国费城天普大学、贝塞斯达健康科学大学及美国宾夕法尼亚大学进行研究教学工作。自2021年以来，她一直担任塞格德大学的教授和宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院的兼职教授。

德鲁·韦斯曼于1959年出生于美国马萨诸塞州列克星敦。他于1987年获得波士顿大学的医学博士和博士学位。曾在美国哈佛医学院的贝斯以色列女执事医学中心接受临床培训，并在国立卫生研究院进行博士后研究。1997年，韦斯曼在美国宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院成立了他的研究小组。

(责编：艾雯、张悦)

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