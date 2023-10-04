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“关门”闹剧点燃共和党“内战”导火索

2023年10月04日13:36 | 来源：新华网
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新华社北京10月3日电 美国国会9月30日通过临时拨款法案，暂时避免联邦政府又一次“关门”，却引发共和党“内战”。共和党内极端保守派人物放言，一周内会提出动议，把共和党籍众议院议长凯文·麦卡锡赶下台，理由是后者违背诺言，向民主党方面妥协。

9月13日，车辆从美国首都华盛顿国会附近驶过。新华社记者刘杰摄

9月13日，车辆从美国首都华盛顿国会附近驶过。新华社记者刘杰摄

佛罗里达州共和党籍联邦众议员马特·盖茨10月1日接受多家美国媒体采访称，他打算未来一周在众议院提出“撤换动议”，以罢免麦卡锡。他指责麦卡锡“明目张胆”违背年初当选议长时与党内极端保守派谈妥的条件。

“我们需要撕掉‘创可贴’。”盖茨说，“我们需要在信得过的新领导层带领下继续前进。”

今年1月，历经5天共计15轮表决，麦卡锡才与党内极端保守派达成妥协，由此当选议长。妥协内容之一，就是麦卡锡同意把“撤换动议”的门槛降至由一名众议员提出即可，而非当时规定的需要获得一党中多数议员支持。

这是麦卡锡在美国华盛顿白宫回答记者提问的资料照片（5月22日摄）。新华社发（亚伦摄）

这是麦卡锡在美国华盛顿白宫回答记者提问的资料照片（5月22日摄）。新华社发（亚伦摄）

因两党激烈争斗，美国今年险些出现债务违约。麦卡锡与拜登5月达成妥协，国会就政府债务上限通过法案，暂时解除危机。但共和党内极端保守派认为麦卡锡推动削减政府开支力度不够，一度考虑提出撤换动议。

在此后的联邦政府“关门危机”中，共和党极端保守派继续坚持要求大幅削减政府开支、加强边境管控。但临时拨款法案没有满足上述要求。

撤换动议在众议院只需获得简单多数赞成就可通过。虽然麦卡锡获得党内多数人支持，但共和党在众议院仅有221席，比民主党多9席，优势微弱。如果共和党极端保守派提议罢免麦卡锡并获得全体民主党人支持，他的议长之位岌岌可危。

按照盖茨的说法，共和党内“倒麦”人数足以让麦卡锡“看民主党人脸色行事”。“凯文·麦卡锡下周末之前能保住议长之位的唯一途径就是民主党人能保他。”盖茨说。多名共和党众议员暗示，可能会支持让麦卡锡下台的动议。

这是1月6日在美国华盛顿国会拍摄的众议院议长选举现场。新华社记者刘杰摄

这是1月6日在美国华盛顿国会拍摄的众议院议长选举现场。新华社记者刘杰摄

已经有民主党人公开支持撤换麦卡锡。“绝对会（投赞成票）。”民主党籍联邦众议员亚历山德里娅·奥卡西奥—科尔特斯接受媒体采访时说，“凯文·麦卡锡是非常弱的众议院议长，显然已无法控制他的党团。”

被问及是否会有民主党人“挺麦”，奥卡西奥—科尔特斯认为那将取决于对方的“出价”。“你不会白白投票支持一名共和党众议院议长。”

临时拨款法案只能维持政府开支至11月17日。届时可能再次上演“关门”危机。美国明年总统选举热门竞选人、前总统唐纳德·特朗普1日称，共和党从临时拨款法案中“几乎一无所获”，应该“更强硬”。拜登则敦促共和党方面“停止搞边缘政策，不应该再来一场危机”。

麦卡锡对能保住议长之位展示信心。“我能挺过来。”他告诉媒体，“这是我跟盖茨之间的私人恩怨。”他指责盖茨“更热衷于在电视上接受采访而不是干实事”。

(责编：艾雯、贾文婷)

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