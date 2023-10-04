新华社万象10月4日电 通讯：“老中铁路帮助我实现梦想和追求”——一名老挝青年与老中铁路的故事

共建“一带一路”倡议提出十年间，中老铁路跨越山河，实现老挝从“陆锁国”变为“陆联国”，同时带动许多老挝青年踏上梦想的人生舞台。

“老中铁路帮助我实现了梦想和追求。”24岁的凯发是老中铁路有限公司琅勃拉邦维保管理中心的调度值班员。他家在偏远的沙耶武里省，那里与泰国仅隔一条小河。凯发的很多伙伴中学毕业后就去泰国打工。但是凯发不想去泰国，因为他有着不同的梦想。

“十年前，有不少中国公司到老挝来建设大工程，那时候我就想跟着中国公司学技术，”凯发说，“而到老中铁路工作，是我在学生时代就有的目标。”

2016年12月，中老铁路全面开工建设。2017年，凯发考上苏发努冯大学，这所大学坐落在中老铁路经过的老挝北部古城琅勃拉邦。看着学校外来来往往的建设者，凯发当时就攒着一股劲儿。“当有机会去中国留学时，我毫不犹疑地报了名，并选择了铁路工程专业。我一直就对工程专业着迷，但是在老挝很少有这个我们急需的专业的毕业生。”

2018年，凯发到上海应用技术大学留学。梦想启动了，凯发不敢松懈。“刚到中国学习时，眼看着知识就在眼前，但令人着急的是，我的中文底子太差。所以留学的第一年我决定，假期留在中国、不回老挝，一定要全力以赴先把中文学好。”

一个个日日夜夜的努力没有被辜负，凯发顺利通过了语言关，最终学有所成，2021年回到老挝应聘到中老铁路工作。凯发说：“那时候学的知识现在实际工作中都用得上。”

“我的工作有点难。”凯发说，书本知识和实际工作仍有距离，不过他会尽力向中国同事学习。“他们总能找到让我能懂易会的方式教我，我也像对待师傅一样尊重每一位中国同事。”凯发2022年顺利转正定职，并因为工作能力突出被提拔为工班长。

“我为自己到铁路上实现目标而自豪，我的家人也为我有机会参与这么大的工程而骄傲，”凯发说，“老中铁路让老挝百姓旅行更舒适。当我看见村民们坐上便捷的火车，我更觉得幸福、自豪。我们能看到，火车站周边发展起来了，不少人在那里有了新的生计。”

梦想没有止境，凯发有一个终极梦想：“我和我的同学有一个共同的目标，我们要尽可能多地学习技术知识，直到成为铁路专家，把老中铁路维护好、运营好！”

(责编：艾雯、贾文婷)