人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯：“老中铁路帮助我实现梦想和追求”——一名老挝青年与老中铁路的故事

2023年10月04日12:29 | 来源：新华网
小字号

新华社万象10月4日电 通讯：“老中铁路帮助我实现梦想和追求”——一名老挝青年与老中铁路的故事

共建“一带一路”倡议提出十年间，中老铁路跨越山河，实现老挝从“陆锁国”变为“陆联国”，同时带动许多老挝青年踏上梦想的人生舞台。

“老中铁路帮助我实现了梦想和追求。”24岁的凯发是老中铁路有限公司琅勃拉邦维保管理中心的调度值班员。他家在偏远的沙耶武里省，那里与泰国仅隔一条小河。凯发的很多伙伴中学毕业后就去泰国打工。但是凯发不想去泰国，因为他有着不同的梦想。

“十年前，有不少中国公司到老挝来建设大工程，那时候我就想跟着中国公司学技术，”凯发说，“而到老中铁路工作，是我在学生时代就有的目标。”

2016年12月，中老铁路全面开工建设。2017年，凯发考上苏发努冯大学，这所大学坐落在中老铁路经过的老挝北部古城琅勃拉邦。看着学校外来来往往的建设者，凯发当时就攒着一股劲儿。“当有机会去中国留学时，我毫不犹疑地报了名，并选择了铁路工程专业。我一直就对工程专业着迷，但是在老挝很少有这个我们急需的专业的毕业生。”

2018年，凯发到上海应用技术大学留学。梦想启动了，凯发不敢松懈。“刚到中国学习时，眼看着知识就在眼前，但令人着急的是，我的中文底子太差。所以留学的第一年我决定，假期留在中国、不回老挝，一定要全力以赴先把中文学好。”

一个个日日夜夜的努力没有被辜负，凯发顺利通过了语言关，最终学有所成，2021年回到老挝应聘到中老铁路工作。凯发说：“那时候学的知识现在实际工作中都用得上。”

“我的工作有点难。”凯发说，书本知识和实际工作仍有距离，不过他会尽力向中国同事学习。“他们总能找到让我能懂易会的方式教我，我也像对待师傅一样尊重每一位中国同事。”凯发2022年顺利转正定职，并因为工作能力突出被提拔为工班长。

“我为自己到铁路上实现目标而自豪，我的家人也为我有机会参与这么大的工程而骄傲，”凯发说，“老中铁路让老挝百姓旅行更舒适。当我看见村民们坐上便捷的火车，我更觉得幸福、自豪。我们能看到，火车站周边发展起来了，不少人在那里有了新的生计。”

梦想没有止境，凯发有一个终极梦想：“我和我的同学有一个共同的目标，我们要尽可能多地学习技术知识，直到成为铁路专家，把老中铁路维护好、运营好！”

(责编：艾雯、贾文婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部