新华社北京10月4日电 多家媒体援引消息人士的话披露，印度政府已要求加拿大撤回41名该国驻印度外交官。这意味着，印加两国因一名加籍锡克教人士遭枪杀事件触发的外交战进一步升级。

英国《金融时报》2日援引多名消息人士的话报道，加拿大派驻印度的外交使团现阶段有62人，印方要求加方10日前减少41人。印方警告，逾期不离开印度的加方外交官将被取消外交豁免权。

按照印方说法，这一举措旨在让两国外交人员在人数和级别上对等。

这是2019年8月8日在印度首都新德里拍摄的印度国旗。新华社记者张迺杰摄

美联社3日援引一名消息人士的话证实印方要求加方使团“减员”的消息。

加拿大总理贾斯廷·特鲁多9月18日公开指认印度特工涉嫌参与谋杀加拿大公民、锡克教人士哈迪普·辛格·尼贾尔，敦促印方配合调查。加拿大外交部同日宣布驱逐一名印度高级外交官。

尼贾尔20世纪90年代从印度移民至加拿大，主张印度部分地区独立，被印方列为“恐怖分子”。今年6月18日，他在加拿大不列颠哥伦比亚省萨里县一处锡克教文化中心外遭枪杀。

印方指责加方说法没有事实依据，并驱逐了一名加方外交官作为报复。印方还对本国旅加和赴加公民发布警示，称加拿大反印活动日渐增强，同时暂停对加方公民的签证业务，理由是印度驻加拿大使领馆工作人员遭遇“安全威胁”。

(责编：艾雯、贾文婷)