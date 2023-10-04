人民网雅加达10月2日电 （记者李培松、曹师韵）9月30日，在印尼华裔总会举办的“中印尼出版业务座谈会”，为两国出版界加深了解，携手应对面临的挑战，共同探寻文化交流与数字时代的合作机遇，开辟了又一个平台。

中印尼与会嘉宾合影 。中国科技资料进出口有限责任公司供图

活动由中国科技资料进出口有限责任公司与印尼华裔总会联合举办。正在雅加达参加2023年印尼国际书展的中国数家知名出版社负责人、印尼出版商协会主席阿里斯·努格拉哈，以及华社代表到场交流。印尼华裔总会副总主席杨庆顺代表黄德新总主席致欢迎词，并介绍了该会长期致力于公益事业和文化教育的基本情况。

座谈会上，中印尼双方分享了经验，共同探讨了新形势下如何更好地传承和推广各自的文化，适应数字化时代的挑战，寻找新的合作机遇。

阿里斯·努格拉哈在会上做了“印尼出版业发展现状及未来趋势”的报告，对中国出版界了解印尼市场、把握宏观趋势、瞄准翻译出版的着力点大有裨益。

中国中原农民出版社、高等教育出版社、广西师范大学出版社、天津教育出版社代表，先后发言介绍了各自的强项及国际化发展的目标。

座谈会后，印尼华裔总会文教部负责人韩善美博士，还与中国科技资料进出口有限责任公司就出版其著作《中印尼人文交流研究》印尼文版一书签署了出版协议。

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