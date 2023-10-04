人民网约翰内斯堡10月2日电 （记者邹松）为庆祝祖国74周年华诞，当地时间10月1日，中国（江西）第18批援乍得医疗队赴华油集团西非分公司乍得阳光工业园举办“迎国庆、送健康”义诊活动，让中企同胞和当地雇员足不出户就能享受到优质的医疗健康服务。

中国（江西）第18批援乍得医疗队队长袁祖均向华油集团西非分公司乍得阳光工业园赠药（图片由中国援乍医疗队提供）

华油集团西非分公司乍得阳光工业园是中石油下属国有企业，为中石油海外企业提供全面后勤服务。早上9点30分，义诊团队驱车约40公里来抵达目的地，来自普外、骨科、耳鼻喉、眼科、儿科、妇产、传染、麻醉和病理等11个专业的中国医生在该园区食堂一字排开，耐心地接待每一位前来就医的员工，测血压、做彩超、把脉、问诊、开处方，提供健康指导及咨询。

“听说中国医生来给大家看病，大家都赶紧排队等候了。”义诊现场人头攒动，一张张餐桌变成的临时就诊台前，挤满了前来寻医问药的乍得员工。“今天的义诊很棒，让我对中国医疗队有了新的认识。生日快乐，我爱中国！”乍藉青年阿龙用中文流利地表达，他从前一直认为医生只在医院里坐诊，没想到竟然把检查设备搬到了面前。“中医很神奇，腰痛好多了。”首次尝试完针灸治疗又贴上活血止痛膏的伊万惊喜地说到。

“你的眼睛受过外伤吧，先用这个眼药水，两周后来中乍友谊医院复查下。”眼科医生刘强认真指导用药后，留下了自己的电话号码。“右肾小结石，多喝水是非常必要的。”影像科医生李登华给一位同胞做完全腹彩超，细心地这样提醒。“你的心脏没有问题，是胃不舒服，先吃这个药观察看看吧。”传染科医生黄文光仔细听诊心肺后，微笑着把奥美拉唑送给了一位同胞。

南昌市中心医院麻醉科主治医师曾细林为同胞测量血压（图片由中国援乍医疗队提供）

“中国医疗队在这个特别的日子赶来我们园区，他们不仅是送医送药，更是捎来了祖国的关怀。感谢中国医疗队，感谢祖国！”该企业项目经理陈伟激动地说。

当天，全队共为60多人提供免费义诊和健康指导服务，赠送了30余种常用药品。医疗队队长袁祖均表示，全体队员主动放弃国庆假期，充分发挥多学科优势，全心全意为在乍同胞和乍得人民健康保驾护航。

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