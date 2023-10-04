人民网斯德哥尔摩10月3日电（记者殷淼）瑞典皇家科学院3日宣布，将2023年诺贝尔物理学奖授予皮埃尔·阿戈斯蒂尼 (Pierre Agostini)、费伦茨·克劳斯 (Ferenc Krausz) 和安妮·吕利耶(Anne L’Huillier)，以表彰“为研究物质中的电子动力学而产生阿秒光脉冲的实验方法”。

评委会在发布的一份新闻声明中表示，三位 2023 年诺贝尔物理学奖获得者所进行的实验为人类探索原子和分子内部的电子世界提供了新的工具，“使得能够对以前无法遵循的快速过程进行调查”。

诺贝尔物理学委员会主席伊娃·奥尔森说：“我们现在可以打开通往电子世界的大门。阿秒物理学让我们有机会理解由电子控制的机制，下一步将是更好利用它们。”

据介绍，光实验方法在许多不同的领域都有潜在的应用。例如，在电子学中，了解和控制电子在材料中的行为非常重要。此外，阿秒脉冲也可用于识别不同的分子，例如在医学诊断中。

皮埃尔·阿戈斯蒂尼，1968年获法国艾克斯-马赛大学博士学位。美国哥伦布俄亥俄州立大学教授。

费伦茨·克劳斯，1962年出生于匈牙利莫尔。1991年获奥地利维也纳理工大学博士学位。加兴马克斯普朗克量子光学研究所所长，德国慕尼黑路德维希-马克西米利安大学教授。

安妮·吕利耶，1958年生于法国巴黎。1986年获法国巴黎皮埃尔和玛丽居里大学博士学位。瑞典隆德大学教授。

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