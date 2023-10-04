新华社北京10月3日电 日本媒体10月2日报道，驻日美军多名士兵连日来因涉嫌酒驾、盗窃和故意损坏他人财物等罪名在冲绳县被捕，相关案件仍在调查中。

2022年5月15日，在日本冲绳，警察在冲绳回归日本本土50周年纪念仪式现场外阻拦抗议者。当日，大批冲绳民众在会场外强烈抗议，要求削减冲绳美军基地规模甚至将美军基地全部撤出。新华社记者张笑宇摄

冲绳县当地媒体报道，警方10月1日逮捕驻日美军嘉手纳基地一名25岁士兵，他涉嫌在北谷町一处公路酒后超速驾车，违反道路交通相关法规。面对警方调查，这名士兵浑身酒气却自称“没有饮酒”，拒绝认罪。

另一起事件发生在冲绳县首府那霸。当地警方9月30日逮捕美军汉森营地一名22岁海军士兵，他涉嫌在一处停车场驾车故意撞毁其他车辆。酒精检测显示，这名士兵事发前喝了酒，他已经认罪。

此外，冲绳县浦添市警方9月29日逮捕一名22岁的美军士兵，后者涉嫌在当地一家购物中心盗窃一件价格近1.4万日元（约合683元人民币）的上衣。这名士兵以“忘记付款”为由拒绝认罪。

长期以来，美军基地频发安全事故、噪音和犯罪等问题，当地民众不堪其扰。冲绳县知事玉城丹尼上月在瑞士日内瓦举行的联合国人权理事会会议上发表演讲，指责“美军基地过于集中，威胁（冲绳）和平”，并反对日本政府不顾民意强行在名护市边野古建设新的美军基地。

此外，驻日美军基地还被曝污染问题。冲绳县政府的一项调查显示，美军冲绳基地周边30个地点的水体被检测出全氟和多氟烷基物质超标。冲绳县政府呼吁附近居民不要饮用这些地点的水，以免健康受损。（张旌）

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