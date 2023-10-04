9月28日，一名男子在新西兰南岛昆斯敦的湖边跑步。 新华社记者 郭磊 摄

新华社惠灵顿10月3日电 综述：新西兰迎来中国黄金周游客回归

新华社记者郭磊 卢怀谦

今年中秋国庆黄金周期间，新西兰迎来大批中国游客。从奥克兰市中心的著名电影道具和特效制作机构维塔工作室，到南岛瓦纳卡的水中树，各景点都不乏中国游客身影。

福克斯冰川向导公司经理杨柳说，由于来自中国的预订量暴增，9月下旬往后的半个月，直升机冰川徒步活动已全部订满。这个黄金周，他们的团队十分忙碌。

9月28日，一名女子在新西兰南岛昆斯敦的湖边散步。 新华社记者 郭磊 摄

该公司首席执行官罗布·朱厄尔告诉记者，尽管福克斯冰川地处新西兰南岛遥远的西海岸，但这里一直是中国游客的热门旅行目的地。今年中国中秋国庆黄金周，中国游客超过公司接待量的六成。据他了解，附近弗朗兹·约瑟夫冰川和塔斯曼冰川的向导游同样人气火爆。

新西兰旅游集团真实新西兰公司也感受到了中国游客的强劲回归。这家公司以新西兰南岛昆斯敦为中心，运营诸多中国游客耳熟能详的旅游项目，包括蒸汽船、羊驼旅行等。该公司负责人保罗·诺里斯说，今年以来，公司各大项目下的中国游客数量稳定增长，预计未来中国游客将以更快速度回归。

9月29日，游客在新西兰南岛瓦纳卡的水中树前合影。 新华社记者 郭磊 摄

“这个黄金周，我们注意到中国游客群体发生了一些趋势性改变：游客更加年轻化，更关注深度游和自由行。我们预测，中国游客今后会对户外游、探险游、酒庄游更感兴趣。”诺里斯说。

诺里斯的判断得到新西兰中国旅行社总经理李瑞秦的认同。她说，公司原先安排至多16天的自驾游行程。而现在推出的22天行程受到更多年轻自驾游客青睐。今年黄金周，很多新西兰著名景点已被中国游客订“爆仓”。

这是9月30日在新西兰南岛昆斯敦拍摄的游船码头。 新华社记者 郭磊 摄

新西兰统计局发布的数据显示，今年以来，中国入境游客持续增长，最近三个月还有加快增长的趋势。李瑞秦说，旅游业是新西兰支柱产业之一，在新冠疫情期间遭受重创，中国游客持续回归，给新西兰旅游业复苏注入极大动力。

这是9月30日在新西兰南岛昆斯敦拍摄的瓦卡蒂普湖。 新华社记者 郭磊 摄

这是9月30日在新西兰南岛昆斯敦拍摄的瓦卡蒂普湖。 新华社记者 郭磊 摄

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