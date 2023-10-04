新华社马拉博10月3日电 通讯：赤几旧港的新生

新华社记者罗毓

这是6月15日在赤道几内亚巴塔市拍摄的巴塔港。新华社记者 董江辉 摄

阳光穿过云层，洒在大西洋上。一座巨大的“L”型防波堤，宛若利刃，将蓝色海面一分为二。堤外波涛汹涌，堤内风平浪静。港内停泊着一艘两万吨的货轮，甲板上堆叠着各色集装箱，它们被卸到码头，转移到堆场，等待货主提取。

在赤道几内亚的巴塔市巴塔港，类似场景几乎每日都在上演。中企实施的扩改建项目，让巴塔港焕然一新，不仅提升安全与效率，更促进了当地经济社会发展。

巴塔旧港，始建于上世纪60年代末，因年久失修、破损严重，安全隐患多，缺少现代化大型装卸设备，装卸和运输效率低。依靠仅有的4个泊位，旧港2005年货物吞吐量约65万吨，2010年集装箱吞吐量约为3万标准箱。

这是6月15日在赤道几内亚巴塔市拍摄的巴塔港。新华社记者 董江辉 摄

易卜拉欣·特梅是巴塔临海街区一家五金店的副店长。他回忆说，旧的港口破败不堪，遍地烂泥，行人通常会很狼狈，当时没有防波堤，码头风大浪大，集装箱时常从货船上坠落。

旧港糟糕的基建危及人员安全。港口工人马科斯·恩图图穆说：“旧港没有建防波堤，工作安全风险大。受波浪影响，大船一进港就有大幅晃动，人员上下舷梯时容易失去平衡，我认识的码头工人中有6人因此掉进海里不幸身亡。”

所幸，这一状况如今有了改变。

这是6月15日在赤道几内亚巴塔市拍摄的巴塔港。新华社记者 董江辉 摄

2009年，中国路桥工程有限责任公司（中国路桥）开始对旧的巴塔港进行扩改建，项目内容包括，新建一座长2433米的防波堤；新建一个含5个泊位、系泊深度14.5米的通用码头；新建一个有6个泊位、系泊深度12米的通用码头；新建道路、堆场、变电所等配套建筑。

工程2016年竣工了。这一项目是赤几建国以来单体投资额最大的超级工程之一。建设期间，赤几总统奥比昂20多次视察并给予高度评价。

据中国路桥介绍，新港口设计年货物吞吐量达到600万吨，是2005年统计数据的约9倍；设计年集装箱吞吐量达到25万标准箱，约是2010年统计数据的8倍。

这是6月15日在赤道几内亚巴塔市拍摄的巴塔港。新华社记者 董江辉 摄

路桥巴塔港扩改建项目经理李会兴说，依托优良地理位置和硬件设备优势，新港口发挥现代化设施作用、提升服务水平，并降低运营成本和货物进口费用，同时创造就业，产生良好的经济社会效益，惠及赤几国家和民众，并最大化地发挥其在几内亚湾的区域竞争力。

“防波堤建成后，船也不晃了，工作很安全。”已在港口工作10年的恩图图穆说，如今港口更繁忙，活儿也更多了。以前工作一天只有5000中非法郎（约60元人民币），现在能达到以前的三倍。

这是6月15日在赤道几内亚巴塔市拍摄的巴塔港。新华社记者 董江辉 摄

特梅介绍说，旧港口无法停泊大船，货船需先停靠其他港口后改用小船载货再驶入巴塔港，效率很低。他所在的五金店许多商品都是从迪拜进口，以前常常需要3个月才到货。而今新港建成，这一时间已压缩到大约45天。

35岁的米格尔是巴塔本地人，曾通过赤几政府项目前往中国学习国际贸易。学成归来后，他从新港嗅到了发展机遇，进入船务代理公司工作，目前担任客户经理，为客户提供货物进出口方案。

这是6月15日在赤道几内亚巴塔市拍摄的巴塔港大门。新华社记者 董江辉 摄

“现在港口变大了，大船多了，集装箱也多了，我们的业务量自然也上去了。”米格尔说，在中国生活多年，他深知中国建造的高标准、高质量，由衷感谢中国企业为当地建造了新港口。

“未来我们将以巴塔港为中心，进一步完善港口服务功能，围绕港口发展工业区、开发区和保税区等，探索金融、贸易和物流新领域，全面推进国际化大市场、集群化大产业建设，使港口成为赤几国民经济的重要增长点。”李会兴说。（参与记者：董江辉、代贺）

6月15日，一辆吊车在赤道几内亚巴塔市巴塔港装卸集装箱。新华社记者 董江辉 摄

6月15日，一辆吊车在赤道几内亚巴塔市巴塔港作业。新华社记者 董江辉 摄

6月15日，一辆吊车在赤道几内亚巴塔市巴塔港作业。新华社记者 董江辉 摄

6月15日，吊车和拖车在赤道几内亚巴塔市巴塔港作业。新华社记者 董江辉 摄

这是6月15日在赤道几内亚巴塔市拍摄的巴塔港集装箱堆场。新华社记者 董江辉 摄

(责编：贾文婷、张悦)