新华社联合国10月2日电 中国常驻联合国代表张军2日在安理会通过向海地派遣多国安全支助团决议后作解释性发言，强调对海地黑帮采取武器禁运制裁措施的重要性。

张军说，在中方强烈要求和绝大多数安理会成员支持下，执笔国最后采纳中方意见，在此项决议中明确要求所有国家采取一切措施，从源头上切断海地黑帮获取轻小武器和弹药的渠道。这是一项十分重要的决定。如果安理会在更早时候迈出这一步，海地安全局势或许不会恶化到目前地步。从现在起，所有国家都有义务根据安理会决议要求采取实际行动，为遏制海地黑帮暴力、保护海地人民生命安全作出贡献。

张军说，中方从尊重国家主权、不干涉内政原则出发，对安理会援引《联合国宪章》第七章授权动武一贯持谨慎和负责任态度。但是考虑到当前海地的安全状况，以及国际社会特别是加勒比共同体国家的担忧和呼吁，基于对友好国家的信任，中方对决议通过采取了建设性立场。他强调，决议的执行必须符合国际法和国际关系基本准则，避免侵犯别国主权、干涉别国内政。

张军说，海地多重危机相互交织，安全问题只是其中一个方面，需要综合施策，寻求全面解决。中方期待同国际社会一道，帮助和支持海地人民找到走出危机的正确道路。

联合国安理会2日通过第2699号决议，授权联合国会员国组成并部署多国安全支助团，以协助海地国家警察恢复海地安全，并为选举创造安全环境。支助团初始任期12个月，费用由联合国会员国和地区组织自愿承担。肯尼亚此前已同意牵头组建海地多国安全支助团。

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