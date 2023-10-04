新华社华盛顿10月3日电（记者熊茂伶 杨士龙）美国国会众议院3日投票通过了一项撤换共和党籍众议长麦卡锡的决议，将近日来围绕拨款案发酵的共和党“内斗”推向高潮。麦卡锡也成为了美国历史上首位被投票罢免的在任众议院议长。

这是9月29日在美国华盛顿国会拍摄的共和党籍众议长麦卡锡。新华社发（亚伦摄）

众议院当天以216票赞成、210票反对通过了该项决议，有8名共和党议员与民主党议员一同投了赞成票。

来自北卡罗来纳州的共和党籍联邦众议员帕特里克·麦克亨利在决议通过后立即被任命为众议院临时议长。白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔在一份声明中说，鉴于美国面临的紧迫挑战，美国总统拜登希望众议院能迅速选出一位新议长。

美国前总统特朗普对共和党内部的混乱局势表示失望。他在自己创建的社交平台“真实社交”上说：“为什么共和党人总是在内部争斗，为什么他们不打击正在摧毁我们国家的激进左翼民主党人？”

众议院少数党领袖、民主党籍众议员哈基姆·杰弗里斯当天发表声明说，在共和党占多数的情况下，众议院的重组加强了右翼极端分子权力，让众议院向他们的苛刻要求低头，并强加了一种僵化的党派意识形态。他呼吁共和党人结束众议院共和党“内斗”。

这是10月3日拍摄的美国华盛顿国会众议院投票罢免共和党籍众议长麦卡锡的直播画面。新华社记者刘杰摄

过去一段时间，美国国会民主、共和两党围绕新财年联邦政府拨款问题持续争斗，凸显出两党在削减联邦开支、向乌克兰提供更多援助以及加强边境管控等议题上的显著分歧，也促使共和党“内斗”持续升级。麦卡锡未能在众议院获得共和党保守派支持通过拨款法案，他在最后时刻推出了不附加保守派诉求的“干净”短期拨款法案，转而依靠民主党人支持通过了法案，避免了联邦政府“停摆”，也激化了与共和党保守派的矛盾。

2日晚，来自佛罗里达州的共和党籍联邦众议员马特·盖茨在众议院提出撤换动议，指责麦卡锡违背年初当选议长时与党内极端保守派谈妥的条件。

今年1月，历经5天共计15轮表决，麦卡锡才与党内极端保守派达成妥协，得以当选议长。妥协内容之一，就是麦卡锡同意把“撤换动议”的门槛降至由一名众议员提出即可，而非先前规定的需要获得一党中多数议员支持。

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