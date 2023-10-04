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 中国品牌嘉年华活动在迪拜举行 

2023年10月04日09:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜10月2日电 （记者管克江、任皓宇）10月1日，近二十个中国汽车品牌、60多款汽车在迪拜哈利法塔下参加中国品牌嘉年华活动，庆祝新中国成立74周年和共建“一带一路”倡议提出十周年。中国驻迪拜总领事李旭航、阿治曼酋长国代表拉希德·努埃米、30多个共建“一带一路”国家驻阿联酋使领馆代表等800多位各界嘉宾出席。

图为在迪拜哈利法塔公园展示的中国品牌汽车。人民网记者 管克江摄

图为在迪拜哈利法塔公园展示的中国品牌汽车。人民网记者 管克江摄

活动现场展示了在中东地区销售的东风风行、比亚迪、长安、长城、奇瑞、高合、零跑、北汽、广汽、江淮、金龙客车、江铃客车等众多汽车品牌。晚8时，哈利法塔点亮中国红，众多中国品牌汽车在8匹阿拉伯马引领下在哈利法塔公园进行了大巡游。此外，现场还展示了华为、大华、中国建材、中国移动等中国品牌或产品，并进行了中国书法、中国范古琴表演和精美瓷器展示。

部分与会嘉宾合影。人民网中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

部分与会嘉宾合影。人民网中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

活动主办方迪拜壹路集团执行总裁章晨灵表示，今年是共建“一带一路倡议”提出10周年。十年来，乘着“一带一路”的东风，众多中国企业和品牌走向世界，迪拜作为区域和世界贸易的重要枢纽，为中国品牌出海提供了重要舞台。举办此次“中国品牌嘉年华活动”，集中展示了中国产品、技术、品牌和文化。壹路集团将发挥自身作用，努力搭建中国品牌走出海外的合作平台，为深化“一带一路”合作和促进当地经济社会发展贡献力量。据介绍，壹路集团于2012年在迪拜创立，业务涉及电子产品综合贸易、油气化工、公共交通、汽车经销、汽车租赁与服务、传媒、旅游等领域。

迪拜壹路集团执行总裁章晨灵致辞。人民网记者 任皓宇摄

迪拜壹路集团执行总裁章晨灵致辞。人民网记者 任皓宇摄

阿治曼酋长国代表拉希德·努埃米表示，共建“一带一路”倡议提出十年来，越来越多中国汽车和电子产品等来到阿联酋，提升了民众生活质量，展现了中国经济发展的活力。阿联酋是重要的贸易和金融中心，欢迎更多中国企业和投资者来阿联酋投资发展，并从阿联酋走向世界。

阿治曼酋长国代表拉希德·努埃米致辞，人民网中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

阿治曼酋长国代表拉希德·努埃米致辞。人民网中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

阿联酋最大的自由区KEZAD集团副总裁哈立德·马尔祖基表示，阿方期待与中方加强协作，实现互利共赢。

长城汽车海外高级经理孙谦表示，中国汽车品牌经过多年创新积累，已在世界汽车舞台上崭露头角，并在新能源赛道实现超车。今年1月-8月，中国汽车企业出口294.1万辆，同比增长61.9%。长城汽车已与壹路集团合作开展海外营销，未来将同中国汽车从业者各方一起努力、共同成长，为提升各国民众福祉不断作出新贡献。

阿联酋传统舞蹈表演。人民网记者 任皓宇摄

阿联酋传统舞蹈表演。人民网记者 任皓宇摄

阿联酋旗袍协会展示。人民网记者 管克江摄

阿联酋旗袍协会展示。人民网记者 管克江摄

(责编：艾雯、张悦)

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