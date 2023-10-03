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中国巴西贸易首次实现人民币全流程闭环交易

2023年10月03日15:56 | 来源：新华网
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　　新华社里约热内卢10月2日电（记者陈威华）记者2日从中国银行（巴西）有限公司（中银巴西）获悉，中银巴西日前为巴西企业办理人民币信用证贴现业务，并即时兑换为巴西雷亚尔入账，在中巴贸易史上首次实现人民币计价、人民币结算、人民币融资和人民币直接兑换雷亚尔的全流程闭环操作。

　　据介绍，此次业务涉及巴西埃尔多拉杜纸浆公司。该公司是巴西纸浆工业领域最具竞争力的企业之一，其产品约四成销往中国。今年8月，该公司接受中国进口商采用人民币作为合同计价货币的要求，指定中银巴西为收款行，试水人民币结算。中银巴西收到进口商开立的人民币延期付款信用证后，办理人民币信用证贴现业务，帮助巴西企业提前收到人民币货款。

　　中银巴西负责人表示，根据巴西外汇管理规定，中银巴西即时将收到的人民币直接兑换为雷亚尔入境巴西，汇入客户本地账户，实现了从货物交易的人民币计价，到资金交易的人民币结算、融资和本币直兑的全流程闭环操作。

　　今年3月，巴西与中国达成了在双边贸易与融资活动中使用本币结算的协议。巴西总统卢拉4月访华期间，两国发表关于深化全面战略伙伴关系的联合声明，双方同意深化经济财金领域对话，加强本币贸易。

(责编：袁勃、杨光宇)

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