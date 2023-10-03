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中国代表：会费大国长期欠费是造成联合国流动性危机的主要原因

2023年10月03日15:02 | 来源：新华网
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　　新华社联合国10月2日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表戴兵2日表示，财政是联合国治理的基础和重要支柱，会费大国长期欠费是造成联合国流动性危机的主要原因。

　　戴兵当天在第78届联合国大会行政和预算委员会（第五委员会）常会开幕式上发言说，解决上述问题需要标本兼治，避免依赖短期临时性措施。联合国资源配置要平衡兼顾安全、发展、人权三大支柱领域工作，并切实提高发展中国家在联合国治理方面的发言权，提升发展中国家在秘书处职员中的代表性，以更大力度、更实际举措有效回应代表性不足国家的关切，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

　　戴兵说，联合国预算应切实体现会员国主导作用。方案计划要充分反映会员国利益和合理诉求。方案预算要保持合理规模，优先保障发展领域资源。审计委员会是联合国最重要的外部审计机构，充分发挥其独立监督职能有助于加强财务管理和监督问责。

　　戴兵还表示，中方高度重视建设和平工作，将积极参与建和融资议题讨论。同时，建和融资方式应符合联合国现行财务规则和预算管理规定。中方认为，发达国家以转换供资来源的方式规避建和融资责任，同时仍把持建和基金的控制权和主导权，剥夺广大会员国的监管权利，这既不合理，也有失公允。如果使用会员国摊款向建和基金融资，那基金的使用管理也应体现会员国监管。这是规则问题，更是原则问题。

　　他强调，中方坚定支持以联合国为核心的国际体系，愿同各国密切合作，推进全球发展倡议，更好落实2030年可持续发展议程，携手开创共同未来。

(责编：袁勃、杨光宇)

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