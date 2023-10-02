新华社斯德哥尔摩10月2日电（记者和苗 付一鸣）瑞典卡罗琳医学院2日宣布，将2023年诺贝尔生理学或医学奖授予科学家卡塔琳·考里科和德鲁·韦斯曼，以表彰他们在信使核糖核酸（mRNA）研究上的突破性发现，这些发现助力疫苗开发达到前所未有的速度。

10月2日，在瑞典斯德哥尔摩举行的2023年诺贝尔生理学或医学奖公布现场，屏幕显示奖项得主卡塔琳·考里科（左）和德鲁·韦斯曼的照片。新华社发（魏学超摄）

评奖委员会在当天发布的新闻公报中说，两位获奖者的研究成果“从根本上改变了对mRNA如何与免疫系统相互作用的理解”，对于在新冠疫情期间开发有效的mRNA疫苗至关重要。在现代人类健康面临威胁时，获奖者的研究为疫苗前所未有的开发速度做出了重要贡献。

评奖委员会说，生产基于全病毒、病毒蛋白质和病毒载体的疫苗需要大规模细胞培养，其资源密集型过程限制了疫情暴发时快速生产疫苗的可能性。与病毒基因片段相对应的mRNA可以让机体细胞生成病毒的蛋白，从而激发免疫反应，因而也可以作为疫苗候选，但细胞外生产的mRNA依然不稳定且传递效果差。

两位获奖者研究发现，只要对细胞外生产的mRNA进行核苷酸碱基修饰，就可以让机体将外源mRNA“识别”为自身的mRNA，递送后既能减少炎症反应又能增加蛋白质产量。这一成果消除了mRNA临床应用道路上的关键障碍，开发mRNA疫苗的灵活性和速度为针对其他传染病疫苗的开发铺平了道路。未来该技术还可用于输送治疗性的蛋白质并治疗某些癌症类型。

考里科1955年出生于匈牙利的索尔诺克，现任匈牙利塞格德大学教授和美国宾夕法尼亚大学佩雷尔曼医学院兼职教授。韦斯曼1959年出生于美国马萨诸塞州，现任宾夕法尼亚大学RNA创新研究所所长。

评奖委员会秘书托马斯·佩尔曼在当天举行的新闻发布会上表示，他已经与获奖者们取得电话联系，考里科听到消息感到“不知所措”，而韦斯曼表示“很高兴能获奖”。

两位获奖者将平分1100万瑞典克朗（约合100万美元）奖金。

这是10月2日在瑞典斯德哥尔摩拍摄的2023年诺贝尔生理学或医学奖公布现场。新华社发（魏学超摄）

这是10月2日在瑞典斯德哥尔摩拍摄的2023年诺贝尔生理学或医学奖公布现场。新华社发（魏学超摄）

这是10月2日在瑞典斯德哥尔摩拍摄的2023年诺贝尔生理学或医学奖公布现场。新华社发（魏学超摄）

(责编：袁勃、赵欣悦)