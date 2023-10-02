人民网南京10月1日电 （褚梦琦）2023上海合作组织国家电视节近日在南京举办。电视节期间开展了广泛深入的主题对话、创意十足的视听内容与技术展、丰富多样的作品展播等一系列交流活动，媒体代表纷纷表示，上合组织国家视听媒体合作大有可为。

“我在中俄两国的英雄作品中发现一些共性和联系，两国的影视作品常常讲述革命和战争年代那些史诗般的故事。”俄罗斯全俄国家电视广播公司的导演尤利娅·马蒂亚什向人民网记者分享了此次参加电视节的心得和体会，“这是因为两国人民在某种程度上有着相似的经历，也正因如此，两国人民才更好地理解彼此，从而建立独一无二的友谊。”

全俄国家电视广播公司国际合作局局长彼得·费奥多罗夫回顾了中俄两国在视听领域的一系列合作历程：在新中国成立70周年和中俄建交70周年之际，全俄国家电视广播公司主动将包括开国大典彩色胶片在内的珍贵影像资料提供给中方，并推动两国合作制播纪录片《中国的重生：苏联摄影师眼中的中国》；部署全俄国家电视广播公司播出《武汉战疫纪》等专题纪录片、录制访谈节目，等等。“我要重申，这是中俄两国电视台通力合作的成果。”彼得·费奥多罗夫强调。

同时，彼得·费奥多罗夫分享了中俄两国电视台下一步的合作计划。“我们在档案馆新近发现一批珍贵的历史影像。这些资料呈现了20世纪30年代中国东北地区的政治和军事现况，反映了日本侵略者在中国的侵略行径和其所犯下的滔天罪行。我们已经将这些珍贵镜头赠送给了中国，并计划以此为基础联合摄制纪录片。”彼得·费奥多罗夫称，“此次来南京，我特地参观了南京大屠杀纪念馆，那里的展陈令我痛心和震惊。”

白俄罗斯第二国家电视台主席马拉特·马尔科夫向人民网记者分享了自己的一个心愿：在上海合作组织框架内成立一个广播电视联盟。“我们应该在上海合作组织框架内加强广播电视台和电视制造商的整体合作，成员国们迫切需要一个共享信息和技术的信息库。我相信这会是一个非常伟大的合作。”马拉特·马尔科夫说。

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