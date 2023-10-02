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驻阿联酋使馆举行庆祝中华人民共和国成立74周年招待会

2023年10月02日13:12 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻阿联酋大使张益明在招待会上致辞。人民网记者 张志文摄
中国驻阿联酋大使张益明在招待会上致辞。人民网记者 张志文摄

人民网阿布扎比9月30日电 （记者张志文）9月28日，中国驻阿联酋大使馆隆重举行国庆招待会，热烈庆祝中华人民共和国成立74周年。阿联酋包容与共存部部长纳哈扬亲王、国务部长萨耶赫、国务部长努拉、联邦国民议会阿中友好小组主席沙法尔、总统军事顾问哈立德、阿联酋通讯社社长穆罕默德等阿王室重要成员及政府、议会要员，各界友好人士、各国驻阿使节和国际组织代表，以及中国驻迪拜总领事李旭航、在阿中资机构、华侨华人、教师留学生代表等600余人出席。

张益明发表热情洋溢的致辞，回顾了74年来党和国家建设取得的历史性成就，表示党的二十大擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。强调中国式现代化是世界新机遇，将为阿联酋等各国提供更大空间，对世界发展作出更大贡献。

张益明指出，在习近平主席和穆罕默德总统战略引领下，中阿关系实现跨越式发展，各领域合作成果丰硕，成为国与国关系典范。双方要用好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、联合国气候变化迪拜大会、明年两国建交40周年等重要议程和节点，推动中阿关系不断取得新进展。

张益明还向来宾着重推介宁夏回族自治区，介绍了宁夏风土人情及与阿联酋交往合作情况。来宾们通过欣赏具有浓郁宁夏风情的歌舞节目、“中国式现代化发展—宁夏特色图片展”和宁夏专题纪录片，深切感受宁夏发展成就和独特魅力。

招待会现场张灯结彩，气氛喜庆热烈。精心设置的中国美食和同仁堂中医药文化体验区受到热捧，国产知名品牌新能源车吸引众多嘉宾驻足体验。来宾们对中国社会经济发展巨大成就表示由衷钦佩，高度评价中阿关系取得的丰硕成果，祝福中阿两国国泰民安，祝愿中阿关系不断取得新进展。

(责编：于洋、杨牧)

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