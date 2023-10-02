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东帝汶咖啡协会访问中国云南

2023年10月02日11:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷10月1日电 （记者孙广勇）帝力消息：9月23—27日，东帝汶咖啡协会会长埃万热利诺率团赴中国云南参观访问，考察学习云南咖啡种植技术，深入了解现代咖啡产业开发，商洽双方合作机遇。

东帝汶咖啡协会代表团访华期间，与云南省农业农村厅等有关单位进行交流，就如何以咖啡为媒推动两地开展务实合作交换意见。代表团参访了云南农垦集团咖啡厂，赴保山潞江镇新寨万亩咖啡种植基地、比顿咖啡产业文化园、保山市咖啡产业园等地实地考察，并与当地达成初步合作意向。

东帝汶咖啡协会及云南省有关方面均表示，云南与东帝汶开展咖啡产业合作独具优势，将以咖啡产业合作为突破口，以农业领域合作为重点，助力双方合作全面推进。

在深入考察调研基础上，东帝汶咖啡协会与保山市就未来加大行业交流、技术推广、人才培养、咖啡豆贸易等方面合作达成共识，推动双方咖啡从“种子到杯子”的全过程交流合作，助力东帝汶咖农增收致富，促进东咖啡产业提质增量。

东帝汶咖啡协会代表团成员表示，改革开放成就了中国的经济奇迹，相信中国未来将保持繁荣发展，惠及更多他国民众。东帝汶与中国友谊源远流长，在东帝汶争取民族独立的进程中，中国人民始终给予宝贵支持，中国承认东帝汶独立并同东帝汶建交，近日中方医疗船为东帝汶人民雪中送炭，国际责任与担当始终是中国外交的坚守与笃行。在现代化征程上，东帝汶同样冀希搭乘中国发展顺风车，愿与中方携手同行，共同造福两国人民。

近日，东帝汶总理夏纳纳赴华出席杭州第19届亚运会开幕式，两国领导人一致决定将双边关系提升为全面战略伙伴关系。双方发表的《关于建立全面战略伙伴关系的联合声明》明确指出，中方将继续为东帝汶提供咖啡种植技术培训等帮扶，支持东帝汶咖啡对华出口，支持东帝汶咖啡产业振兴。

(责编：于洋、杨牧)

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