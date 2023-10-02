当地时间9月28日，中国驻圣保罗总领事馆在巴西圣保罗举行庆祝中华人民共和国成立74周年暨新任总领事余鹏到任招待会，图为余鹏在招待会上致辞。中国驻圣保罗总领馆供图

人民网里约热内卢9月28日电 （记者陈一鸣、陈海琪）圣保罗消息：当地时间9月28日，中国驻圣保罗总领事馆在巴西圣保罗文艺复兴万丽酒店举行庆祝中华人民共和国成立74周年暨新任总领事余鹏到任招待会。巴西外交部驻圣保罗办事处负责人卡马戈大使、圣保罗州国际事务厅厅长费拉斯、圣保罗工业联合会第一副主席切尔沃内等圣保罗州政府、议会、工商界代表，驻圣保罗领团以及中资机构、华侨华人、孔子学院、留学生代表等300余人出席。

余鹏在致辞中介绍了新中国成立74年来取得的举世瞩目的辉煌成就，表示在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民创造了经济快速发展和社会长期稳定两大奇迹，中国特色社会主义进入新时代，中国式现代化稳步推进，中国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。未来的两个月中，中国将举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛和第六届中国国际进口博览会，引领高质量共建“一带一路”持续向前发展，与世界共享发展机遇。

余鹏强调，中国和巴西互为全面战略伙伴，作为东西半球最大的发展中国家和重要新兴市场，两国关系已超越双边范畴，具有重要全球性影响。今年4月，卢拉总统成功访华，两国元首达成多项重要共识，引领开辟中巴关系新的未来。他重申了中国在台湾问题上的原则立场，赞赏巴西联邦和各级地方政府长期以来恪守一个中国原则，在中国核心利益问题上予以坚定支持。

余鹏积极评价中巴两国在经济、文化等各领域的务实合作成果，指出圣保罗作为巴西重要的政治、经济、文化、科技中心，对华各领域友好合作走在前列，对推进两国关系发挥了重要作用。

余鹏表示，明年将迎来中巴建交50周年，作为新任总领事，将与领区各界一道，以两国元首达成的重要共识为指引，进一步密切同领区各界的友好交往；拓展务实合作，不断做大合作共赢的“蛋糕”；促进人文交流，让中巴友好更加深入人心。中国驻圣保罗总领馆将继续践行“外交为民”，竭诚为领区中国公民和机构服务。

卡马戈、费拉斯为中华人民共和国74周年华诞送上美好祝福，并热烈欢迎余鹏总领事履新。他们高度赞赏中国对于世界经济增长的重要引擎作用，盛赞中国千年文明赓续绵延，钦佩中国在构建开放型经济、消除贫困和社会发展等方面取得的卓越成就，充分认同中巴作为全面战略合作伙伴团结协作，携手应对全球性挑战的重大意义，积极评价中国连续多年成为巴最大贸易伙伴的作用，欢迎更多企业来圣保罗投资兴业，实现合作共赢，推动中巴关系不断迈上新台阶。

巴西中资企业协会会长张广华、巴西华人协会会长叶周永分别代表中资机构和侨界致辞，祝福中国国庆和中秋佳节，热烈欢迎余鹏总领事履新，表示将继续立足优势，深耕不辍，不断促进中巴友好交流合作。

招待会气氛友好热烈。现场设置《习近平谈治国理政》葡文版展台，播放了中国发展成就宣传片，并展出了总领馆与圣保罗州教育厅共同举办的“从移民到今天：中巴文化的交流与融合”绘画比赛获奖作品。圣保罗州立大学孔子学院巴西籍学生用小提琴深情演绎《我爱你，中国》，唐韵和华星艺术团分别献上中国传统乐器和歌舞表演。

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